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وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى سنغافورة

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم، زيارة رسمية إلى سنغافورة، تستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في مجال الأتمتة والحلول التصنيعية الذكية، وتنمية القدرات البشرية، ونقل المعرفة والابتكار في قطاع

وسيلتقي، خلال الزيارة، وزراء ومسؤولين حكوميين عدة، إلى جانب قادة القطاع الخاص، حيث يجتمع بوزير القوى العاملة، ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR). كما يلتقي الشركات السنغافورية الكبرى في اجتماع يُعقد باتحاد الصناعات التحويلية في سنغافورة (SMF)، ويزور ميناء تواس، الذي يعد أكبر ميناء آلي في العالم.
تأتي الزيارة في إطار جولة اقتصادية شرق آسيوية، يرأس خلالها الوزير الخريف وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية، لزيارة الصين وسنغافورة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري؛ وذلك لتعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال 2023 بلغ 9.3 مليارات ريال، بينما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليارات ريال في العام نفسه.
وبينما تنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها، تمثلت أهم واردات المملكة من سنغافورة في سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأدوات وأجهزة للبصريات، وأجهزة للطب، ومنتجات صيدلانية.

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