وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى سنغافورة

(MENAFN
- Al Watan)
بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم، زيارة رسمية إلى سنغافورة، تستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في مجال الأتمتة والحلول التصنيعية الذكية، وتنمية القدرات البشرية، ونقل المعرفة والابتكار في قطاع
وسيلتقي، خلال الزيارة، وزراء ومسؤولين حكوميين عدة، إلى جانب قادة القطاع الخاص، حيث يجتمع بوزير القوى العاملة، ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR). كما يلتقي الشركات السنغافورية الكبرى في اجتماع يُعقد باتحاد الصناعات التحويلية في سنغافورة (SMF)، ويزور ميناء تواس، الذي يعد أكبر ميناء آلي في العالم.
تأتي الزيارة في إطار جولة اقتصادية شرق آسيوية، يرأس خلالها الوزير الخريف وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية، لزيارة الصين وسنغافورة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري؛ وذلك لتعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال 2023 بلغ 9.3 مليارات ريال، بينما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليارات ريال في العام نفسه.
وبينما تنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها، تمثلت أهم واردات المملكة من سنغافورة في سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأدوات وأجهزة للبصريات، وأجهزة للطب، ومنتجات صيدلانية.
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