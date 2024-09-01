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تعود على ...

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) ((التعود على عدم اليقين)) فن يحتاج إلى صبر وإدراك بأن كل يوم يفتح ستارة جديدة في مسرح الحياة. كأنك في اختبار مفتوح، لا تعرف الأسئلة مسبقاً ولا تملك الإجابات النهائية. أحياناً قد تجد نفسك بطل الرواية، وأحياناً أخرى مجرد شخصية ثانوية، لكن الأهم هو أنك جزء من العرض، تؤدي دورك بكل ما تملك من مشاعر وقدرات.
التغيرات والشكوك في الحياة ليست عوائق بل فرص لإعادة كتابة السيناريو. ليس من الضروري أن تكون كل خطوة محسوبة، فالجمال يكمن في التفاعل مع اللحظة، في تقبل السقوط والقيام، في التصفيق الذي تتلقاه حتى وإن لم يكن صادقاً. تعود أن تستمد قوتك ليس فقط من النهايات السعيدة، بل من كل لحظة تقف فيها على خشبة المسرح، تتحدى فيها كل ما هو غير مؤكد وكل ما يخرج عن النص.
الاستعداد للمجهول يعني أن تحمل معك دوماً عدة أقنعة، ليس لخداع الآخرين بل لتتكيف مع تغيرات المشهد. قد يكون القناع في بعض الأحيان ابتسامة زائفة، وفي أحيان أخرى قراراً شجاعاً، المهم أن تظل محافظاً على توازنك بين التغيير والثبات. الحياة تتطلب منا أن نكون مرنين، أن نفهم أن الارتجال ليس فقط جزءاً من الأداء، بل هو جزء من الحياة نفسها.
في النهاية، تذكر أن النجاح لا يقاس فقط بالأداء الممتاز، بل بقدرتك على التكيف مع تقلبات السيناريو، على الانحناء أمام الرياح دون أن تنكسر، وعلى الاستمتاع بلحظات العرض بغض النظر عن طبيعة الجمهور. في مسرح الحياة، الأبطال ليسوا أولئك الذين يحفظون نصوصهم عن ظهر قلب، بل أولئك الذين يرتجلون بكل ثقة.

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