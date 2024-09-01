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الضفة بعد غزّة: فرصة أخيرة لـ خطة الحسم

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال إيران و"حزبها" اللبناني يرصدان ويحاولان تقصّي معلومات عما أحدثه هجوم "الحزب" قبل أسبوع على مواقع أمنية واستخبارية مهمة في تل أبيب ومحيطها، وتردّد أنهما استعانا بـ "الصديق" الروسي للحصول على صور من الأقمار الاصطناعية. وفيما يبقى الهجوم الإيراني مرتقباً وسط استعدادات أميركية استثنائية لإحباطه قبل أن يصل الى أهدافه، فإن كل يوم تأخير يمرّ عليه يُفقده الأهمية "الاستراتيجية" التي تُوليها طهران إليه، ولذلك روّجت أن انتظاره جزء من فاعليته قبل أن يحصل.
في المقابل يسود انطباع لدى الخبراء العسكريين بأن هجوم "حزب إيران/ حزب الله" لم يوجع إسرائيل بالمقدار الذي أراده وإلا لما كانت حثّت "الحزب"، بعد ساعات قليلة على الهجوم، لاعتبار أن ملف الثأر لقائده العسكري فؤاد شكر قد أُغلق، وقد لقيت استجابة من الأمين العام لـ "الحزب" وإن تركها "معلّقة" ريثما ينتهي تقويم نتائج ضربته. وفي الأثناء حرصت واشنطن على تسليط الضوء على الهجوم الجوي الإسرائيلي الاستباقي ودورها في إطلاقه، فقالت إنه ساهم في "إحباط" هجوم "الحزب"، لكن الأخير قلّل من أهمية "الاستباقي" بدليل أنه نفّذ بعد نصف ساعة العملية كما كان خطّط لها.
المؤكّد أن هذا الحدث أدّى الى نتيجتين مباشرتين. أولاهما، أن إسرائيل زادت اقتناعاً بـ "جدوى" سياسة الاغتيالات التي تمارسها منذ عقود ضد القادة الفلسطينيين ووسّعتها لاحقاً لتشمل قادة عسكريين إيرانيين أو موالين لهم. وقد عزّزت هذه الاغتيالات شعبية بنيامين نتنياهو، وفقاً للاستطلاعات، لكنها لا تزال بعيدة عن تخليص إسرائيل من عبء المسألة الفلسطينية. هذا يقود الى النتيجة الثانية، وهي أن نجاح الاتصالات والتحذيرات الأميركية، والحشد العسكري في المتوسط مع تفعيل التحالف الغربي ضد إيران وأذرعها، ساهمت مسبقاً في محدودية أي ردّ انتقامي من إيران و"حزبها" اللبناني، كما في منع اشعال "حرب كبرى" لطالما لوّحت بها طهران وأتباعها.
استناداً الى ذلك، فتحت إسرائيل "رسمياً" الحرب على الضفة الغربية، بعدما أنجزت معظم ما استهدفته في حربها على غزّة، و"أرجأت" موقتاً حربها ضد "حزب إيران" في لبنان. وإذ يقال دائماً إن إسرائيل تعتدي ولا تحتاج الى ذرائع بل تدّعي أن لديها معطيات استخبارية تكفي لشنّ اعتداءات، فإن فشلها في توقّع عملية "طوفان الأقصى" وما رافقها في منطقة غلاف غزة شكّل لها الذريعة لعدم الاكتفاء بمجرد الردّ بل للذهاب الى خيار الإبادة الجماعية بقتل وتشويه عشرات ألوف الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة... أما في الضفة، حيث اخترقت "حماس" و"الجهاد" والفصائل الأخرى للمقاومة معظم المدن والمخيمات، على نحوٍ معروف وشبه علني، فإن الذريعة موجودة لتبرير وحشيتها وتكرار كل الجرائم التي ارتكبتها في غزة، فحيثما تحلّ قواتها لا تبقى مستشفيات ولا ماء ولا كهرباء ويبدأ مسلسل التهجير القسري.
معركة الضفة كانت في اعلام "المحور الإيراني" موعودة منذ ربيع 2023، لكن تبيّن أنها لم تكن بمستوى الجهوزية التي ترتّبت لـ "حماس" عشية هجوم السابع من أكتوبر. وفي القطاع، كما في الضفة، اعتبرت إسرائيل أن استحواذ إيران على الملف الفلسطيني وفّر لها "فرصة" تاريخية كي تنفّذ خطط "الحسم"، المعدّة والمعدّلة على مدى عقود، للانتهاء من الهاجس الفلسطيني، أي من الشعب الفلسطيني. لم يغب هذا "الحسم" أبداً عن التفكير الإسرائيلي، وزاد اليمين الليكودي ثم الديني من ترسيخه في أذهان المستويين السياسي والعسكري، خصوصاً بعدما أصبحت هناك منذ مطلع تسعينات القرن الماضي "عملية سلام" ومفاوضات مع الفلسطينيين وخيار مطروح لإقامة "دولة فلسطينية" باتت تحظى الآن باعتراف أكثر من 140 دولة)، وذلك في إطار خيار "حل الدولتين" الموثّق أممياً والمعترف به (باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها) حتى من جانب دول غربية لم تعترف بعد بـ "الدولة".
منح الدعم الغربي المطلق لإسرائيل الفرصة التي انتظرتها، بل "الفرصة الأخيرة"، لتباشر تنفيذ "خطة الحسم" بنسختها المحدثة التي تولّى وزير المال والاستيطان بتسلئيل سموتريتش عرضها مراراً وتكراراً منذ 2017 وكانت تستهدف خصوصاً الضفة الغربية باعتبارها الامتداد والتماس الجغرافيين والديموغرافيين لـ "الكيان" الإسرائيلي، وترتكز الى فكرة ترحيل الفلسطينيين الى "الوطن البديل" (الأردن). لكن هجوم "حماس" (7/10/2023) الذي فُهم أنه خطوة إيرانية لتعطيل مسار "التطبيع العربي" مع إسرائيل"، مقدار ما هو مقاومة ضد الاحتلال، قدّر لـ "خطة الحسم" أن تبدأ من غزة وليس من الضفة. كان "قانون الدولة اليهودية" الذي أقرّ في تموز (يوليو) 2018 في سياق التمهيد لذلك "الحسم" الذي عنى عملياً "حسم الصراع" واغلاق ملف القضية الفلسطينية، لكنه عنى خصوصاً مسلسلاً طويلاً من سفك الدماء والدمار والتحكّم بمصير الفلسطينيين، كما يحدث حالياً، لسلبهم حقّهم في تقرير مصيرهم الذي تكرّس بقانون دولي في الأمم المتحدة، ولإلغاء أي مقومات لـ "دولة فلسطينية".
انطوى الدعم الأميركي والغربي على قبول واضح لشروط إسرائيل، وأبرزها طمس متعمّد للقانون الدولي، واستباق لتدخّل أي من الهيئات الدولية (مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، مجلس حقوق الانسان)، وصولاً الى السعي لتفكيك المنظومة الأممية التي تعتبر إسرائيل أنها أبقت قضية الشعب الفلسطيني على قيد الحياة. لذلك هوجمت وكالة "الاونروا" ومنع برنامج الأغذية العالمي من العمل، ومزّق المندوب الإسرائيلي ميثاق الأمم المتحدة أمام الكاميرات. وبعد القصف المتعمّد لموكب "المطبخ المركزي العالمي" (الأميركي) وشاحنات المساعدات، أكّدت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي بشكل خجول أنها لم تعد قادرة على العمل في غزة. يستتبع ذلك الإفشال المنهجي لمفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، لأن شروط نتنياهو مرتبطة بـ "خطة الحسم" وترمي الى تثبيت الاحتلال حتى لو كان الثمن التخلّي عن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".
ما يمكن توقّعه الآن أن إسرائيل ستواصل حشر الغزيين في مناطق نزوح غير مستقرة بلا خدمات، وسيُترك الوضع في غزة يتعفّن ولا خيارات فيه للسكان إلا الخضوع أو الرحيل على حسابهم وبالقليل الذي تبقّى لهم من مدخرات، وأساساً هناك نزيف سكاني صامت ومستمر مع شيء من "التسهيلات" غير المعلنة. فكل شيء في سياسات الحكومات الغربية يشير الى أنها تساهم في تطبيق خطط إسرائيل لإعادة احتلال القطاع واستيطانه مرة أخيرة من دون رجعة، أما الحرب على الضفة فلا تزال في بداياتها.
* ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"

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