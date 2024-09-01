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قصة أخطر رجل في الجماعة الإرهابية (1)

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) سأكون مبالغًا لو قلت إنه أخطر رجل في الجماعة على الإطلاق، وإن كنت أعتبره ثالث أخطر رجل بعد (سيد قطب ومصطفى مشهور)، ويأتي بعده في الشر محمد سرور، ومحمد قطب، ولن أحسب حسن البنا في المسألة كونه منبع الشر وأصله وبحره الخضم، وهؤلاء ما هم إلا سواقيه وجداوله لا أكثر، إذن لنقل إنه أخطر قيادات الجماعة الإرهابية في القرن الـ21، والذي هلك قبل بلوغه -أي القرن الـ21- الإرهابيان حسن وسيد، ولم يدرك منه مصطفى إلا أول سنتين فقط.
حكاية أحمد الراشدي، أو محمد الراشد، قبل أن يستقر على لقب ((محمد أحمد الراشد))، حكاية يجب أن تكتب وتقرأ وتسمع، فمنه انطلق منظرو الجماعة لرسم فكرها السياسي والحركي والاقتصادي والإعلامي، ومن فكره وما صنعه من مناهج نشأت وتكونت المحاضن والخلايا الإخوانية على امتداد العالم، وهو جدير بأن يعتبر أهم من صاغ وألف المناهج التربوية والحركية والفكرية للتنظيمات الإخوانية الإرهابية على مدار تاريخ الجماعة الممتد من 1928، وهو المنضم إلى الجماعة في 1953، ففاق من سبقه، ولم يستطع من بعده بلوغ شأوه في التنظير الحركي والفكري للتنظيم.
اسمه عبدالمنعم بن صالح العلي العزي، أو كما يكنيه القريبون منه بأبي عمار، ولد في الأعظمية في بغداد في يوليو 1938، وولد حركيًا باسم ((محمد أحمد الراشد)) في الكويت في 1972، وتوفي يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 في أحد مستشفيات العاصمة الماليزية كوالالمبور عن عمر ناهز 86 عامًا.
نعته الجماعة الإرهابية من لندن على لسان صلاح عبدالحق القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بقوله: (ترجَّل فارس الكلمة وفقيه الدعوة.. الأستاذ محمد أحمد الراشد) وقال: (تنعى جماعة ((الإخوان المسلمون)) قائدًا من قادتها وعالما من علمائها، وفارسًا من فرسان الكلمة واللغة العالية، وفقه الدعوة)، وقال: (وقد رحل فقيه الدعوة والحركة الأستاذ الراشد بعد حياة حافلة بالعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله، وبعد أن أثرى المكتبة الإسلامية بخلاصة فكره العميق، الذي لا يتسع المقام لذكره، وتحفل به سيرته المنثورة؛ أودعه في كتب وسلاسل، قلَّ ضريبها، تفيض حكمة وإيمانًا وحيوية، وفقهًا. تربّى عليها العاملون في مجال الدعوة إلى الله في أرجاء العالم الإسلامي. فقد كان -رحمه الله- يكتب في الفكر والتربية، وكان يكتب للميدان والحركة. فترك ميراثًا للعلم والعمل معًا. وكم أثَّرت رؤاه وكتبه في فكر الحركة الإسلامية ومسارات حركتها؛ فاستحق أن يكون إمامَ جيل. وقد تربي على فهمه جلُّ دعاة الإخوان ورجالاتها).
وقبل البدء بقصته، يحسن أن نعرف شيئًا عن قصة الجماعة الإرهابية في العراق، ففي 1941، لفت عدد من أعداد مجلة الإخوان المسلمين نظر عبدالهادي با حسين، فراسل حسن البنا طالبًا الاشتراك في المجلة، ومنها بدأت الاشتراكات تنهال على المجلة من العراق، وبدأت الجماعة تعرف عن كثب في هذا القطر العربي المهم، وفي 1944 انتدبت مصر مجموعة من المدرسين إلى العراق، وكان من ضمن المجموعة رئيس الجوالة في الجماعة الإرهابية وقتها، والذي أصبح عضوًا في مكتب الإرشاد لاحقًا حسين كمال الدين مدرس المساحة المرموق، وأحد أهم الطبوغرافيين العرب في وقته، والذي اجتهد في نشر فكر ودعوة الجماعة الإرهابية في كلية الهندسة في بغداد التي كان يدرس فيها، ومن هذه الكلية انتقلت الدعوة الإخوانية إلى بقية الكليات، ويعد هو مؤسس التنظيم الحقيقي في العراق، وبعد رجوع محمد محمود الصواف إلى العراق في 1946، قادمًا من مصر التي درس فيها، وأوقف أمنيًا وحقق معه فيها، وجد الأرض ممهدةً أمامه للانطلاق بدعوة الإخوان، وذلك بالشباب الذين رباهم حسين كمال الدين، وبالدعوة والعمل الذي أسسه المذكور آنفًا.
عمل الصواف بجد واجتهاد حتى حدثت أحداث يطول شرحها في 1959، ومنها سجنه وتعذيبه، فرأت القيادات الإخوانية في العراق وقتها ضرورة خروجه من العراق حفاظًا عليه، وكان القوميون والبعثيون يعذبون جنبًا إلى جنب مع الإخوان وقتها، على يد الشيوعيين الذين كان يغلب جانبهم عبدالكريم قاسم، حينًا ويميل عليهم حينًا آخر، فرضخ الصواف لرأي زملائه، ونزل عند رغبتهم وخرج من العراق في نهاية سنة 1959، عبر الحدود إلى سوريا فمصر، ثم في مكة، وانقطعت صلته التنظيمية بالتدريج بإخوان العراق، خصوصًا بعد سنة 1968.
وحينما خرج الصواف، أناب نائبه كمال القيسي لقيادة الجماعة، ثم سلمت قيادة الجماعة لعلي صالح السعدون ومجموعة الكرخ، والتي كان لها توجه في مسألة التحوط الشديد والسرية مما أضعف الحركة. وبعد مداولات رشح عبدالكريم زيدان كمراقب عام مؤقت، ولكنه استمر على النهج ذاته الذي اتخذه السعدون، فانكمش دور الجماعة وتأثيرها، مما جعل الفرصة مواتية لصعود نجم التيار القومي وخاصة حزب البعث في توجيه الجماهير ضد الشيوعيين. وفي السنة التالية 1960 أسس الحزب الإسلامي العراقي، بعد أن فتح الرئيس العراقي قاسم المجال لذلك، ورغم سماح الحكومة بالمشاركة السياسية عبر الأحزاب، فقد قوبل طلب تأسيس الحزب الإسلامي العراقي بالرفض من قبل وزارة الداخلية العراقية، ولكن القرار ميز من محكمة التمييز العراقية، فصدرت إجازة تأسيس الحزب، وفي يوليو 1960 أقام الحزب مؤتمره الأول، وكان عريف الحفل طه جابر العلواني، وألقى تقرير الحزب عبدالرزاق نعمان السامرائي، وشارك شاعر الإخوان في العراق وليد الأعظمي بقصيدة، ثم بعد ذلك عرض قادة الحزب دستوره على علماء الشيعة ومراجعهم الكبار فلقي تأييدًا كبيرًا منهم بحسب ما ذكرت مصادر الإخوان في العراق، حيث شكل وفد من كل من: إبراهيم المدرس (شيعي)، ونعمان السامرائي، وكاظم الساعدي (شيعي)، والتقوا كلا من: السيد محسن الحكيم، والذين قابلوا ابنه ((لمرض والده)) ونقل لهم تأييد الأب التام، وقابلوا السيد أبا القاسم الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ عبدالكريم الجزائري، وحاول الحزب نشر جريدة له، ولكن الطلب عطل، فاضطروا إلى النشر عبر صحف أخرى كالفيحاء والتي يملكها كاظم الساعدي، والحياد لفاضل شاكر النعيمي، والحرية لقاسم حمودي. وللحديث بقية.

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