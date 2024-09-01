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سفلتة 18 مخططا بالجوف

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ أمانة منطقة الجوف مشروع سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، الذي يشمل أعمال سفلتة 18 مخططًا في محافظات ومدن وقرى المنطقة.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تقدم وتيرة العمل في عدد من المخططات، منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط، مبينًا أن نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة مخططات المنح وصلت إلى 45%، مبينا أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بمنطقة الجوف، وخطط توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها، وفقًا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير البلديات والإسكان.
وكانت الأمانة قد وقعت عقود سفلتة مخططات المنح مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 55 مليون ريال.

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