سفلتة 18 مخططا بالجوف

(MENAFN
- Al Watan)
تنفذ أمانة منطقة الجوف مشروع سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، الذي يشمل أعمال سفلتة 18 مخططًا في محافظات ومدن وقرى المنطقة.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تقدم وتيرة العمل في عدد من المخططات، منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط، مبينًا أن نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة مخططات المنح وصلت إلى 45%، مبينا أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بمنطقة الجوف، وخطط توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها، وفقًا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير
البلديات والإسكان.
وكانت الأمانة قد وقعت عقود سفلتة مخططات المنح مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 55 مليون ريال.
MENAFN01092024000089011017ID1108624880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.