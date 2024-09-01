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العسل السعودي ممنوع من دخول أوروبا

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني العسل السعودي المعروف بجودته العالية من عراقيل تصديره للأسواق الأوروبية والأمريكية، بسبب عدم مطابقته للمعايير الدولية والتي وضعتها الهيئة العالمية للعسل ( International Honey Commission ).
وأكد رئيس مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد في أبها الدكتور حامد بن على آل غرامة القحطاني، لـ ((الوطن)) أن هناك مواصفات ومعايير عالمية ومحلية لا تنطبق على العسل السعودي الأصيل؛ الأمر الذي لا يسمح له بالوصول للأسواق العالمية، خاصة أعسال أكاسيا؛ لوجود أحماض عالية، وهي صفة طبيعية جعلها الله في هذا النوع من أشجار العسل السعودي.
تعاون أكبر
أضاف القحطاني: نعمل في مركز أبحاث النحل على إيجاد معايير لكل نوع من العسل وفي كل منطقة بالمملكة، لتسهيل تطبيق المعايير وتحقيق أعلى جودة في العسل، ووصوله بعد التعبئة والتعليف إلى الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال نشر الأبحاث والتواصل مع المنظمات العالمية، لتعديل هذه المعايير، إضافة إلى أن هناك اهتماما كبيرا جدا من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وهم يشكرون على جهودهم حيث بدأوا في المشروع، وإن كنا متأخرين إلا أننا سنصل إلى مبتغانا لتعديل هذه المعايير، وفسح المجال أمام وصول العسل السعودي الأصيل إلى الأسواق الأوروبية. وقال: نحن نحتاج إلى تعاون أكبر بين الجهات الحكومية ولفت النظر لمخاطبة الجهات والمنظمات العالمية لتعديل المعايير وتحديثها حتى يسهل وصول هذا المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية وتصديره، معتبرا العسل ثروة مهدرة تحتاج إلى اهتمام أكبر، مشيرا إلى المبادرة التي ترعاها شركة أرامكو بالتعاون مع مؤسسة جمعية النحالين برجال ألمع هدفها أن نصل بالعسل إلى مطابقة المعايير العالمية.
إنزيم الدياستيز
أوضح الأستاذ المشارك في الكيمياء الحيوية والمستشار في مركز أبحاث النحل الدكتور محمد الإمام أحمد أن هناك مشكلتين تقفان أمام دخول العسل السعودي للأسواق العالمية، وهو أنه منخفض في نشاط إنزيم الدياستيز والمعدل العالمي ما بين 3 إلى 8 %، فيما العسل السعودي يقل عن 2 %، وهذه المعايير نشرناها ورقة في مجلة ((نيتشل)) المهتمة بأبحاث العسل، وأثبتنا فيها أن إنزيم الدياستيز المنخفض في العسل السعودي صفة طبيعية وليس لأنه مغشوش، ومن خلال هذه الورقة البحثية طالبنا بتغيير المعايير حتى يدخل العسل السعودي الأسواق الأوروبية، خاصة وأنه ليس وحده المنخفض عن المعايير الدولية، بل أيضا عسل مونكا النيوزلندي أيضا منخفض وعنده أيضا مشكلة دخول الأسواق الأوروبية.
المشكلة الثانية التي لا يطابق فيها العسل السعودي المعيار الدولي هي ارتفاع الأحماض، حيث تصل الأحماض فيه إلى مستوى 200 ملم لكل كيلو جرام، وهذه صفة في أعسال الأكاسيا ((عسل الطلحيات مثل السمرة والطلح وغيرها)) فيما المعيار الدولي هو 50 ملم لكل كيلو جرام.
دعم أرامكو
جاءت هذه التصريحات خلال الزيارة التي قام بها وفد من شركة أرامكو السعودية لمركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد الذي ترعاه الشركة بالتعاون مع مؤسسة جمعية النحالين برجال ألمع، والذي من خلاله يقوم معمل التميز لتغليف وتعليب العسل السعودي الأصلي، ويمثل نموذجًا مثاليًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتصل قدرة إنتاجية المعمل إلى 352 طنا سنوياً وإنتاج 10.000 ملعقة يومياً، يمكن للمعمل أن يسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على منتجات العسل في المملكة والعالم.
وتسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز مكانة العسل السعودي كأحد أفضل أنواع العسل عالميًا، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودخول الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المعمل في دعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل وتطوير مهارات العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الدكتور حامد آل غرامة رئيس مركز أبحاث النحل أن العسل يتم استقباله من الجمعية أو مباشرة من النحالين، ويتم بعد ذلك العمل عليه والبيع عن طريق المؤسسة، وأرامكو تتعامل مع الجمعيات كلها.
وتعتبر صناعة العسل وتعبئته إحدى الصناعات الهامة التي تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة. ويهدف معمل تعبئة وتغليف العسل بجامعة الملك خالد إلى تقديم منتجات عالية الجودة من خلال تعبئة العسل في عبوات مختلفة، وكذلك تعبئته على شكل ملاعق، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية.
الخط الأول لإنتاج معمل تعبئة وتغليف العسل
علب بأحجام مختلفة تبدأ من 100 جرام إلى 1 كجم
طاقة إنتاجية تصل إلى 100 كجم في الساعة
يعمل لمدة 16 ساعات يومياً
ينتج 1600 كجم من العسل يومياً
الخط الثاني
متخصص في تعبئة وتغليف العسل على شكل ملاعق
إنتاجية تصل على الاقل إلى 10.000 ملعقة في اليوم.
إنشاء وأهداف المعمل
جزء من مبادرة أرامكو السعودية
يسعى إلى دعم السوق المحلي والمساهمة في الاكتفاء الذاتي
الوصول إلى الأسواق العالمية
تحقيق دخل إضافي للأفراد
تعزيز الدور الاجتماعي

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