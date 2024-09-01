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عقوم وحواجز عشوائية تهدد الأودية بعد الأمطار

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في إدارة مصادر المياه، أنشطة عشوائية تؤثر على جريان الأودية بسبب إقامة العقوم والحواجز عقب هطول الأمطار، بقصد الاستحواذ على المياه للاستفادة منها في سقيا المزارع، وهو ما يترتب عليه حرمان الآخرين، فضلاً عن التلوث أحيانا كونها تتحول إلى مياه راكدة، فضلا عن الخلخلة التي تنشأ عن ذلك، لافتة إلى أن الأنظمة تعاقب كل من يقوم بإحداث العقوم والحواجز في مجاري الأودية بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، و200 ألف ريال لكل من يقيم سداً دون ترخيص، وذلك سعياً إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك المياه وحماية للبيئة والأرواح.
تراكم الفطريات
من جهته قال المهندس البيئي عادل بن علي حماص، إن الأنظمة تمنع التصرف في حرم الأودية ومجاريها وضفافها وبطونها على أي نحو ما لم يكن ذلك بموافقة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالثروة المائية، وأشار حماص إلى أن وضع الاعتداء على الأودية بالعقوم أو الحواجز التي يلجأ إليها بعض المزارعين للاستفادة من المياه يؤدي إلى ما يسمى بالارتجاع المائي أو الفيضانات، وهو ما قد ينال من سلامة الأرواح والممتلكات، كما أن مثل هذا السلوك من شأنه أن ينال من سلامة البيئة بحكم تراكم الفطريات في المياه لركودها وتوقفها عن الجريان، مشدداً في ذات السياق أن مياه الأمطار وما في حكمها من ((السيول المنقولة)) تعد ثروة مائية، وبالتالي فإن الاستفادة منها في سقيا المزارع ونحو ذلك يجب أن يكون عن طريق مختصين في الهندسة الهيدرولوجية والموارد المائية، ووفق حسابات علمية دقيقة، وليس من خلال اجتهادت فريدة أو ما جرت عليه العادة بين المزراعين.
استخدامات الري
ويكثر بين أوساط المزارعين مثل هذه التصرفات في موسم الأمطار بهدف الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المياه لسقيا المزارع، دون تقدير لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة وعلى السلامة العامة، بينما تنشط الجهات ذات العلاقة قبل بداية موسم الأمطار من كل عام في مسح مجاري الأودية والعمل على تهذيبها لضمان انسيابها والتحقق من عدم إعاقة جريان المياه بالشكل الصحيح.
يذكر أن وزارة البيئة و المياه والزراعة أعلنت في رجب 1444 أنها بصدد إصدار دليل تنظيمي لإنشاء العقوم والحواجز المائية في الأودية، بهدف دعم الأنشطة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من المياه المتجددة ((السيول والأمطار))، وذلك استشعار من الوزارة لأهمية الاستفادة من مياه الأمطار وجريان المياه في الأودية؛ لاستخدامات الري ودعم الأنشطة الزراعية.
الأودية في المملكة
14 واديا مائيا من المقاييس الكبيرة جداً بطول يزيد عن 4500 كيلو متر.
تعُد منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة من أكثر المناطق التي توجد بها أودية.
أودية (الرمة وحنيفة ورنية والعقيق وفاطمة وجازان وحلي ووج) من أشهر الأودية.
الأمطار المحلية تسري مياهها في الشعاب.
الأمطار العامة تسري مياهها في الأودية.

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