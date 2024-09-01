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الأهلي يتمسك بقائده

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي وصل فيه مهاجم الأهلي الجديد، الإنجليزي إيفان توني إلى جدة، بعد التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى 2028، قادما من برينتفورد الإنجليزي.
رفضت إدارة النادي رحيل البرازيلي، روبرتو فيرمينو إلى التعاون على سبيل الإعارة، وأبدت تمسكها بخدمات المهاجم البرازيلي، رغم التعاقد مع الإنجليزي إيفان توني.
يذكر أن فيرمينو انتقل إلى قلعة الكؤوس الصيف الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

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