الأهلي يتمسك بقائده

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي وصل فيه مهاجم الأهلي الجديد، الإنجليزي إيفان توني إلى جدة، بعد التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى 2028، قادما من برينتفورد الإنجليزي.
رفضت إدارة النادي رحيل البرازيلي، روبرتو فيرمينو إلى التعاون على سبيل الإعارة، وأبدت تمسكها بخدمات المهاجم البرازيلي، رغم التعاقد مع الإنجليزي إيفان توني.
يذكر أن فيرمينو انتقل إلى قلعة الكؤوس الصيف الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي.
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