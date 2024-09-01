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أخضر السلة يواجه الكويت في افتتاح الخليجية

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهل المنتخب السعودي لكرة السلة للرجال، اليوم، مشواره في البطولة الخليجية لكرة السلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينة، المنامة، عندما يواجه نظيره الكويتي، ويتواجه في اللقاء الثاني مستضيف البطولة البحرين امام قطر، إذ تشارك 4 منتخبات في البطولة هي: السعودية، البحرين، قطر، الكويت.
وتلعب المباريات بنظام مباراة واحدة في الدور التمهيدي، ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي البطولة، والفائزان من المباراتين يلتقيان في نهائي البطولة.
ويلعب الأخضر ثاني مبارياته غدا أمام قطر، قبل أن ينهي مباريات الدور التمهيدي بمواجهة البحرين بعد غد.
وكان المنتخب السعودي استعد للبطولة من خلال معسكر داخلي في جدة خاض خلاله عدة مباريات ودية، ويبحث من خلال اللقاء عن تحقيق أول انتصار له مع مدربه الإسباني ريكارد كاساس.

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