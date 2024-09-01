أخضر السلة يواجه الكويت في افتتاح الخليجية

(MENAFN
- Al Watan)
يستهل المنتخب السعودي لكرة السلة للرجال، اليوم، مشواره في البطولة الخليجية لكرة السلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينة، المنامة، عندما يواجه نظيره الكويتي، ويتواجه في اللقاء الثاني مستضيف البطولة البحرين امام قطر، إذ تشارك 4 منتخبات في البطولة هي: السعودية، البحرين، قطر، الكويت.
وتلعب المباريات بنظام مباراة
واحدة في الدور التمهيدي، ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي البطولة، والفائزان من المباراتين يلتقيان في نهائي البطولة.
ويلعب الأخضر ثاني مبارياته غدا أمام قطر، قبل أن ينهي مباريات
الدور التمهيدي بمواجهة البحرين بعد غد.
وكان المنتخب السعودي استعد للبطولة من خلال معسكر داخلي في جدة خاض خلاله عدة مباريات ودية، ويبحث من خلال اللقاء عن تحقيق أول انتصار له مع مدربه الإسباني ريكارد كاساس.
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