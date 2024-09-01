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الصفقة المنهارة تؤجل رحيل تيليس

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن مسألة تخلص النصر من ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، قد تتأجل ولن تحسم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انهيار صفقة انتقال لاعب الشباب متعب الحربي، الذي وقع أمس للهلال، بعد أن كان النصراويون ينوون الاستغناء عن اللاعب البرازيلي، في حال التوقيع مع الحربي، بعد استقطاب لاعب الفتح سالم النجدي، ومع ذلك فإن الأبواب أمام رحيل تيليس ستظل مشرعة حتى منتصف ليل اليوم، عندما تغلق فترة الانتقالات الصيفية، في حال وجدت إدارة العالمي عرضا جيدا، إضافة إلى التعاقد مع لاعب أجنبي آخر يعوض رحيل اللاعب البرازيلي.

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