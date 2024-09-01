الصفقة المنهارة تؤجل رحيل تيليس

(MENAFN
- Al Watan)
يبدو أن مسألة تخلص النصر من ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، قد تتأجل ولن تحسم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انهيار صفقة
انتقال لاعب
الشباب متعب الحربي، الذي وقع أمس للهلال، بعد أن كان النصراويون ينوون الاستغناء عن اللاعب البرازيلي، في حال التوقيع مع الحربي، بعد استقطاب لاعب الفتح سالم النجدي، ومع ذلك فإن الأبواب أمام رحيل تيليس ستظل مشرعة حتى منتصف ليل اليوم، عندما تغلق فترة الانتقالات الصيفية، في حال وجدت إدارة العالمي عرضا جيدا، إضافة إلى التعاقد مع لاعب أجنبي آخر يعوض رحيل اللاعب البرازيلي.
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