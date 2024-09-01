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جحفلة الهلال للنصر مستمرة بصفقة الفجر

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن مفاجئا انتقال لاعب الشباب، الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي إلى الهلال، رغم اقتراب انتهاء الصفقة لمصلحة المنافس التقليدي النصر، وتحول مسارها في ساعات مبكرة إلى القطب الآخر في العاصمة الرياض، لأن إدارة الشباب بحثت عن مصلحة ناديها أولا، ونظرت إلى الفائدة التي سيجنيها الليث أولا قبل أن تنظر إلى النادي الذي سينتقل له اللاعب، الذي كان هدفا منشودا لعدة أندية إلى أن استقر التنافس على إتمام الصفقة بين القطبين.
جحفلة جديدة
شهد مصير الحربي العديد من التغيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ ربطته المصادر بالانتقال إلى أحد قطبي العاصمة ، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي، وكان النصر على أعتاب حسم المفاوضات مع الشباب لصالحه، وبات على أعتاب الحصول على خدمات الحربي، إلا أن صباح أمس شهد تطورًا مثيرا، لتتحول الصفقة فجرا من العالمي إلى الزعيم، في جحفلة هلالية جديدة للمنافس التقليدي النصر.
عرض قوي
بينت المصادر أن الشباب وافق مساء أول من أمس على عرض النصر، لكنه طلب في ساعة متأخرة استعارة لاعبين من فارس نجد، لكن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن يقدم الهلال عرضا فجر أمس يصل إلى 123 مليون ريال، ليحسم الصفقة رسميا، إضافة إلى انتقال لاعب الوسط الهلالي الشاب مصعب الجوير إلى الليث بنظام الإعارة، فيما بلغ العرض النصراوي 93 مليون ريال دون الموافقة على إعارة أي من لاعبيه لليث، وهو الأمر الذي دفع الإدارة الشبابية إلى قبول العرض الهلالي، الذي يعد أفضل للنادي العاصمي الأخر، وتفوق على عرض المنافس التقليدي النصر.
الأغلى محليا
بات انتقال الحربي إلى الزعيم أعلى صفقة للاعب سعودي ينتقل إلى ناد آخر، بعد أن كان لاعب الاتحاد حسن كادش الأعلى بعد توقيعه مع العميد في الموسم الماضي في صفقة بلغت حينها 60 مليون ريال، حصل عليها ناديه السابق التعاون.
- 123 مليونا عرض الهلال الأخير الذي أنهى الصفقة
- الزعيم وافق على إعارة مصعب الجوير إلى الليث
- 93 مليونا عرض النصر الذي وافق عليه الشبابيون مبدئيا
- العالمي رفض إعارة أي من لاعبيه للشباب
- الإدارة الشبابية بحثت عن مصلحة ناديها أولا في المفاوضات
- الحربي بات أغلى لاعب سعودي وأزاح كادش الاتحاد
- الهلال جحفل النصر مرة أخرى لكن خارج المستطيل

MENAFN01092024000089011017ID1108624874

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