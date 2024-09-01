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اللحظات الأخيرة بين الإثارة وأعطال الـsystem

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسابق أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، على إنهاء صفقاتها الصيفية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي ستغلق منتصف ليل اليوم، بعدما انطلقت في الـ18 من يوليو الماضي، واستمرت لمدة 47 يوما، أبرمت خلالها الأندية عدة صفقات نارية، ما بين محلية وأجنبية، إلا أن الساعات الأخيرة للفترة التسجيلية تشهد صراعا حميما بين الأندية الـ18 من أجل إغلاق الفترة بترميم المراكز التي تحتاج للدعم بتعاقدات جديدة، لكن الأندية تخشى ألا يسعفها الوقت في إنهاء إجراءات رفع العقود أو إنهاء المفاوضات، إضافة إلى التخوف من تكرار أعطال الـsystem، في نظام تسجيل اللاعبين TMS، كما حدث في فترات سابقة.
لحظات مثيرة
دوما ما تكون اللحظات الأخيرة لأي انتقالات مثيرة للغاية، بإبرام الأندية لصفقات لم تكن في الحسبان، خصوصا على صعيد اللاعبين المحليين، سواء بالانتقال النهائي أو نظام الإعارة، والشواهد كثر، أقربها ما حدث في الصيف الماضي، عندما وقع الاتحاد مع لاعب التعاون حسن كادش، ولاعبي الاتفاق فيصل الغامدي وأحمد الغامدي وسعد الموسى، وتوقيع النصر مع البرازيلي أليكس تيليس، والبرتغالي أوتافيو، والهلال مع البرازيليين مالكو ونيمار، والأهلي مع عبدالله العمار وسعد بالعبيد قادمين من ضمك والتعاون، وغيرها من الأمثلة.
تخوف جماهيري
يبقى التخوف الذي يعيشه عشاق وجماهير الأندية يكمن في عدم قدرة إداراتها على إنهاء المفاوضات مع اللاعبين وأنديتهم قبل أن يرن جرس الإغلاق، إضافة إلى حدوث أي عطل في الـsystem، في نظام تسجيل اللاعبين TMS، كما حدث في فترات سابقة، مما حرم الأندية المتأخرة في مفاوضاتها من عدة صفقات كانت في متناول اليد.
- فترة الانتقالات الصيفية تغلق مساء اليوم
- 47 يوما استمر الميركاتو الصيفي والصفقات لم تنتهِ
- تعاقدات اللحظات الأخيرة بين نجاح المفاوض ومطرقة الوقت
- التعاقدات الأخيرة لترميم الصفوف وسد العجز
- أعطال الـsystem تخيف الأندية والجماهير
- آخر اللحظات تشهد تحولا في بعض الصفقات المميزة.

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