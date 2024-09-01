اللحظات الأخيرة بين الإثارة وأعطال الـsystem

(MENAFN
- Al Watan)
تتسابق أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، على إنهاء صفقاتها الصيفية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي ستغلق منتصف ليل اليوم، بعدما انطلقت في الـ18 من يوليو الماضي، واستمرت لمدة 47 يوما، أبرمت خلالها الأندية عدة صفقات
نارية، ما بين محلية وأجنبية، إلا أن الساعات الأخيرة للفترة التسجيلية تشهد صراعا حميما بين الأندية الـ18 من أجل إغلاق الفترة بترميم المراكز التي تحتاج للدعم بتعاقدات جديدة، لكن الأندية تخشى ألا يسعفها الوقت في إنهاء إجراءات رفع العقود أو إنهاء المفاوضات، إضافة إلى التخوف من تكرار أعطال الـsystem، في نظام تسجيل اللاعبين TMS، كما حدث في فترات سابقة.
لحظات مثيرة
دوما ما تكون اللحظات الأخيرة لأي انتقالات مثيرة للغاية، بإبرام الأندية لصفقات لم تكن في الحسبان، خصوصا على صعيد اللاعبين المحليين، سواء بالانتقال النهائي أو نظام الإعارة، والشواهد كثر، أقربها ما حدث في الصيف الماضي، عندما وقع الاتحاد مع لاعب التعاون حسن كادش، ولاعبي الاتفاق فيصل الغامدي وأحمد الغامدي وسعد الموسى، وتوقيع النصر مع البرازيلي أليكس تيليس، والبرتغالي أوتافيو، والهلال مع البرازيليين مالكو ونيمار، والأهلي مع عبدالله العمار وسعد بالعبيد قادمين من ضمك والتعاون، وغيرها من الأمثلة.
تخوف جماهيري
يبقى التخوف الذي يعيشه عشاق وجماهير الأندية يكمن في عدم قدرة إداراتها على إنهاء المفاوضات مع اللاعبين وأنديتهم قبل أن يرن جرس الإغلاق، إضافة إلى حدوث أي عطل في الـsystem، في نظام تسجيل اللاعبين TMS، كما حدث في فترات سابقة، مما حرم الأندية المتأخرة في مفاوضاتها من عدة صفقات كانت في متناول اليد.
- فترة الانتقالات الصيفية تغلق مساء اليوم
- 47 يوما استمر الميركاتو الصيفي والصفقات لم تنتهِ
- تعاقدات اللحظات الأخيرة بين نجاح المفاوض ومطرقة الوقت
- التعاقدات الأخيرة لترميم الصفوف وسد العجز
- أعطال الـsystem تخيف الأندية والجماهير
- آخر اللحظات تشهد تحولا في بعض الصفقات المميزة.
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