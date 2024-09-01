Monday, 02 September 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع أنصار هاريس متفائلون بفوزها بالمناظرة أمام ترمب

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) في استطلاع جديد أجرته ABC News / Ipsos، يرى أن كلا من كمالا هاريس ودونالد ترمب متقاربان في منافسة الحملة الرئاسية.
ويبدو أن أنصار هاريس أكثر ميلًا إلى الرضا عن نتيجة المناظرة من أنصار ترمب بنحو 14 نقطة مئوية، وهو ما يشبه نتائج ما قبل المؤتمر. ويتوقع الجمهور بفارق 6 نقاط مئوية، 43 % مقابل 37 %، فوز هاريس في المناظرة الرئاسية التي ستجريها شبكة إيه بي سي نيوز في العاشر من سبتمبر.
وهنا أيضًا، تُظهِر هاريس مزيدًا من القوة في قاعدتها الانتخابية ــ إذ يتوقع 86 % من الديمقراطيين فوزها بالمناظرة، في حين يتوقع 79 % من الجمهوريين فوز ترمب بها. وفي الوسط السياسي، يختار المستقلون هاريس بفارق 7 نقاط.
تصنيف الحملة
والجدير بالذكر، أن 93 % من الديمقراطيين و56 % من المستقلين يصنفون حملة هاريس بشكل إيجابي، كما يفعل 24 % من الجمهوريين في هذا الاستطلاع الذي أجرته شركة Langer Research Associates لصالح ABC بالتعاون مع العمل الميداني لشركة Ipsos. ويرى عدد أقل من المجموعات حملة ترمب بشكل إيجابي - 79 % من الجمهوريين و38 % من المستقلين و13 % من الديمقراطيين.
كما تتصدر هاريس القائمة من حيث مستوى القلق بين مؤيديها. حيث يقول 75 % منهم إن انتخاب ترمب سيكون بمثابة ((أزمة))، وهو الشعور الذي قد يحفز المشاركة. والنسبة أقل بين مؤيدي ترمب، إذ 67 % منهم لا يزالون يرون فوز هاريس بمثابة أزمة.

المخاوف الرئيسية
في الوقت نفسه، يواصل ترمب تصدره للمخاوف الرئيسية في السباق، وهي الثقة في التعامل مع الاقتصاد بشكل عام والتضخم بشكل خاص، بفارق 8 نقاط، وبفارق 9 نقاط فيما يتعلق بوضع الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وإن كانت قضية أقل أهمية في البيانات السابقة. كما يستفيد ترمب من حقيقة أن 46 % يصفون هاريس بأنها ليبرالية للغاية - على الرغم من أن 43 % من الناخبين يصفونه بأنه محافظ للغاية.
وفي المجمل، فإن السباق الآن هو نفسه تقريبا كما كان قبل المؤتمر الديمقراطي ــ 50 % مقابل 46 %، هاريس وترمب، بين جميع البالغين والناخبين المسجلين على حد سواء، و52 % مقابل 46 % بين الناخبين المحتملين. وهذا يمثل تقدما طفيفا لهاريس في الحالة الأولى وتقدما كاملا بين الناخبين المحتملين. (تستبعد النتائج أولئك الذين يقولون إنهم لن يصوتوا).

MENAFN01092024000089011017ID1108624871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث