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عاصفة قاتلة تجتاح اليابان

9/1/2024 11:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر إطلاق التحذيرات في اليابان بعد اجتياح عاصفة قوية أرجاءها، وأدت إلى هدم بعض المنازل. كما جلبت العاصفة الاستوائية ((شانشان)) أمطارا غزيرة إلى منطقة شيزوكا في اليابان جنوب غرب طوكيو، في حين حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أنها قد تستمر أياما عدة أخرى.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، التي تجمع التقارير من الحكومات المحلية، أن شخصًا واحدًا في عداد المفقودين، بينما أصيب 127 شخصًا.
وأدت العاصفة إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة، حتى في أماكن ليست في مسارها، مثل جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى الشمال، وفقًا للوكالة. وقد انهارت بعض المنازل، بينما مرت المركبات عبر المياه البنية.
الانهيارات الأرضية
وصدرت تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في أجزاء من مدينتي هاماماتسو وإيزو في محافظة شيزوكا، على بُعد 180 كيلومترا (110 أميال) جنوب غرب طوكيو، ويوكوهاما في كاناغاوا، وهي مدينة ساحلية بالقرب من طوكيو، فضلا عن المناطق المعرضة للخطر في طوكيو.
وصدرت تعليمات للسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى الملاعب المحلية والمراكز المجتمعية. ومن المتوقع أن تتحرك ((شانشان)) تدريجيا نحو الشمال، ثم تتجه إلى بحر اليابان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن ((شانشان)) تضعف، لكن عاصفة أخرى تتطور بالقرب من الفلبين، وقد تتحول إلى إعصار.
رياح قوية
تسللت ((شانشان)) في البداية عبر جزر كيوشو وشيكوكو الجنوبية الغربية، ثم وصلت إلى جزيرة هونشو الرئيسية والمياه الساحلية، ولكنها انتقلت لاحقًا إلى الأرض.
وكان العاصفة الاستوائية مصحوبة برياح سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة (40 ميلا في الساعة) عندما ضربت اليابسة يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وانهيارات أرضية وأنهار من فيضانات وأغصان أشجار ممزقة وحطام متناثر. وفي جنوب غرب اليابان، كان الناس مشغولين بتنظيف المنازل الموحلة والتخلص من الأجهزة المعطلة. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن ((شانشان)) كانت تتحرك ببطء شديد مساء الأحد.

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