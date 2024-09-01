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انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري

9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الرياض، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
منصة لتأطير الأعمال
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية كلمة رحب فيها برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيًا لهم طيب الإقامة.
وأكد أن الاجتماع يأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تَطلُّعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب.
وقال بن فرحان إن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية، بما يحقق رؤية كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين وشعبيهما.
مبادرات جديدة
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في كلمة أمام الاجتماع، الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات، وخلق وابتكار مبادرات جديدة، واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024م.
وأكد أن هذا الاجتماع يُعد علامة بارزة في مسيرة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على التزامهما بالعمل الدؤوب وفق توجيهات أصحاب السمو -حفظهم الله- لاستثمار الفرص بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، ومراجعة ما حققه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية، معربًا عن تطلعه إلى إنجاز وتنفيذ كل ما هو مُخطط

وأضاف: ((نشهد اليوم ثمار الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء اللجان وفرق عملها وضباط الاتصال وفريق الأمانة العامة منذ بدء الدورة الثامنة لمجلس التنسيق القطري السعودي، حيث تضطلع هذه الدورة بالعديد من ملفات التعاون المشترك بيننا، التي نسعى إلى إنجازها ومواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدين حرصنا على مواصلة جهودنا المشتركة بما يلبي طموحات قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين)).
توقيع محضر الاجتماع
عقب ذلك، استعرض فريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، كما وقع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية، المهندس فهد الحارثي.

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