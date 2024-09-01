وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين يبحثان الأوضاع الراهنة

وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين يبحثان الأوضاع الراهنة
التاريخ
9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.
وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.
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