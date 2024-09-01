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فريق طبي يستأصل 3 أورام عضلية من رحم أربعينية

9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى القطيف المركزي، في استئصال 3 أورام عضلية بالرحم من سيدة تبلغ من العمر 48 سنة، بلغ وزن أكبرها 4 كيلو و100 جرام.
كانت السيدة تعاني من ألم شديد وانتفاخ بالبطن، مع نزيف مستمر واحتاجت لنقل الدم عدة مرات، وبعد عمل الأشعة الصوتية وأشعة الرنين تبين وجود عدة أورام ليفية حميده تملأ تجويف البطن أكبرها بحجم أكثر من 20 سنتيمترًا، عندها تم الإعداد وتجهيز المريضة للإجراء الطبي الذي تم تحديده والذي تمثل في تنفيذ عملية جراحية لإزالة الورم الليفي العضلي، والعمل على إنهاء المعاناة والآلام التي صاحبت السيدة قبل اكتشاف السبب.
وخضعت المستفيدة لعملية استغرقت 3 ساعات تم خلالها استئصال 3 أورام، بقيادة الأخصائي د. شيماء الجشي، الأخصائي د.إسراء توفيق، والطبيب المقيم فاطمة غواص، وتحت إشراف الاستشارية د. ريم الدوسري رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى.
وشارك في العملية من التخدير الاستشاري د. آيات الزاهر، ومن أقسام التمريض الممرضة إيمان أبوزيد.

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