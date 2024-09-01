فتح الترشح للمجلس الاستشاري المعلمين

(MENAFN
- Al Watan)
أتاحت وزارة التعليم، للمعلمين والمعلمات الترشح لعضوية المجلس الاستشاري للمعلمين بالوزارة.
وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية، الإشراف على إجراءات وعمليات تشكيل لجان الترشيح والمقابلات الشخصية، في إدارات التعليم
بالمناطق والمحافظات، ويتولى مدير عام التعليم إصدار قرار تشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها ورفع توصيات الترشيح لعضوية المجلس الاستشاري للمعلمين. فيما أبانت الوزارة، أنه عند التساوي في النقاط، يتم الأخذ بتاريخ التعيين وذلك بالأقدم في اليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم في عام التخرج، ثم الأعلى في الأداء السابق، وحددت الوزارة آلية إنهاء العضوية، وترشيح البدلاء للمجلس الاستشاري للمعلمين، وهي: تتولى أمانة المجلس الاستشاري دراسة حالات إنهاء العضوية واعتمادها من رئيس المجلس، ومن بين حالات إنهاء العضوية، طلب الانسحاب من عضوية المجلس الاستشاري، وتغيير حالة عمل العضو وجهة عمله ((خارج وزارة التعليم))، وتغيب العضو عن الحضور لجلستين متتاليتين ((دون عذر مشروع))، وأسباب يراها رئيس المجلس أو غالبية الأعضاء، وفيما يخص ترشيح البدلاء، يتولى رئيس المجلس ترشيح البدلاء من قائمة المرشحين لأخر دورة وعرضها على أعضاء المجلس للاختيار منهم.
شروط الترشيح
01- خدمة تعليمية أكثر من 10 سنوات.
03- ألّا يكون لديه غياب (5 أيام بدون عذر).
03- ألّا يقل الأداء الوظيفي عن (ممتاز) أو ما يعادله.
04- أن تكون حالته الوظيفية (على رأس العمل).
نقاط المفاضلة
01- تاريخ التعيين: 10 نقاط.
02- الأداء الوظيفي: 40 نقطة.
03- الساعات التطوعية: 10 نقاط.
04- المقابلة الشخصية: عليها 20 نقطة.
05- جائزة في مجال التعليم أو لأحد طلاب المعلم أو المعلمة: 10 نقاط.
06- 10 نقاط للحاصل على 85 فأعلى في اختبار الرخصة المهنية لكِلا القسمين (التربوي والتخصص).
المقابلات الشخصية
01- القدوة الحسنة.
02- الاتزان الانفعالي.
03- الثقة في النفس.
04- الانفتاح المعرفي.
05- التواصل مع الآخرين.
06- المحافظة على أخلاقيات مهنة التعليم.
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