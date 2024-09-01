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فتح الترشح للمجلس الاستشاري المعلمين

9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت وزارة التعليم، للمعلمين والمعلمات الترشح لعضوية المجلس الاستشاري للمعلمين بالوزارة.
وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية، الإشراف على إجراءات وعمليات تشكيل لجان الترشيح والمقابلات الشخصية، في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ويتولى مدير عام التعليم إصدار قرار تشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها ورفع توصيات الترشيح لعضوية المجلس الاستشاري للمعلمين. فيما أبانت الوزارة، أنه عند التساوي في النقاط، يتم الأخذ بتاريخ التعيين وذلك بالأقدم في اليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم في عام التخرج، ثم الأعلى في الأداء السابق، وحددت الوزارة آلية إنهاء العضوية، وترشيح البدلاء للمجلس الاستشاري للمعلمين، وهي: تتولى أمانة المجلس الاستشاري دراسة حالات إنهاء العضوية واعتمادها من رئيس المجلس، ومن بين حالات إنهاء العضوية، طلب الانسحاب من عضوية المجلس الاستشاري، وتغيير حالة عمل العضو وجهة عمله ((خارج وزارة التعليم))، وتغيب العضو عن الحضور لجلستين متتاليتين ((دون عذر مشروع))، وأسباب يراها رئيس المجلس أو غالبية الأعضاء، وفيما يخص ترشيح البدلاء، يتولى رئيس المجلس ترشيح البدلاء من قائمة المرشحين لأخر دورة وعرضها على أعضاء المجلس للاختيار منهم.
شروط الترشيح
‏01- خدمة تعليمية أكثر من 10 سنوات.
‏03- ألّا يكون لديه غياب (5 أيام بدون عذر).
‏03- ألّا يقل الأداء الوظيفي عن (ممتاز) أو ما يعادله.
‏04- أن تكون حالته الوظيفية (على رأس العمل).
نقاط المفاضلة
‏01- تاريخ التعيين: 10 نقاط.
‏02- الأداء الوظيفي: 40 نقطة.
‏03- الساعات التطوعية: 10 نقاط.
‏04- المقابلة الشخصية: عليها 20 نقطة.
‏05- جائزة في مجال التعليم أو لأحد طلاب المعلم أو المعلمة: 10 نقاط.
‏06- 10 نقاط للحاصل على 85 فأعلى في اختبار الرخصة المهنية لكِلا القسمين (التربوي والتخصص).
المقابلات الشخصية
01- القدوة الحسنة.
02- الاتزان الانفعالي.
03- الثقة في النفس.
04- الانفتاح المعرفي.
05- التواصل مع الآخرين.
06- المحافظة على أخلاقيات مهنة التعليم.

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