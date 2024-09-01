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إسقاط شرط البراءة من العيوب الخفية لعقد تمويل عقاري

9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً يقضي بإسقاط شرط البراءة من العيوب الخفية في عقد من عقود التمويل العقاري، واعتبر الحكم أن شرط البراءة من العيوب الخفية يعتبر شرطاً تعسفياً لأن العقد خلا من ضمانات العقار، وعلى الرغم من أن العقد ((محل النزاع)) يعد من عقود الإذعان التي يكون أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، إلا أن المحكمة بسلطتها القضائية تصدت لذلك الشرط بإسقاطه تحقيقاً للعدالة الناجزة.
واستند الحكم الذي جاء بعد الدراسة والمداولة، إلى أن العقد قد أبرم بصيغة موحدة لا يمكن للمدعي مناقشتها أو تعديلها استناداً إلى العقود الموحدة للتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي، مما اعتبرته الدائرة التي فصلت في الدعوى أنه إثبات على أن العقد يعتبر من عقود الإذعان التي لا يملك فيها المتعاقد سلطة التعديل والتغيير.
العيوب الخفية
والعيوب الخفية، وهو المصطلح الذي يتكرر دوماً في عقود المباني، ويُعرف بأنه كل ما ينتقص من قيمته نقصاً محسوساً أو التي تجعله غير صالح لاستعماله في ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد، وهي عيوب لا يتم اكتشافها غالباً إلا بعد شراء العقار، ويمكن للعيوب أن تكون في صور مختلفة ومن ذلك تسرب المياه على مستوى القنوات أو ظهور تشكلات من الرطوبة على الجدران أو تسرب للمياه بعد خلل في العزل بالأسطح أو الشقوق الهيكلية في الأعمدة والجدران، ويعد أخطرها ما ينال من سلامة المبنى مثل عيوب في القواعد والأساسات والأعمدة.
طلب التعويض
وبحسب قانونيين فإن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية متى استوفت جملة من الشروط من أهمها، ألا يكون العيب ظاهراً قبل عملية الشراء، وحتى يتم إثبات أن العيب حصل قبل الشراء فإن ذلك يتطلب خبرة لإثبات ذلك من قبل أهل الخبرة في ذلك ممن تندبهم المحكمة لذلك.
يذكر أن البنك المركزي ((ساما))، أعلن في 2020م، بأن العقود التمويلية العقارية، باتت ذات صيغة موحدة، وتلتزم بها الجهات المالية التمويلية الخاضعة تحت إشرافها، التي تضمنت حداً أدنى من التعليمات التي يجب على جهات التمويل الالتزام بها، ومنها بنود خاصة بحالات العجز الكلي والوفاة، وألزم المركز بموجب تلك العقود ألا تتعارض بنود العقود مع التعليمات الصادرة عن البنك، إضافة إلى الحصول على عدم ممانعة البنك قبل طرح أي خدمة أو منتج تمويلي جديد.
ما هو السند لحكم المحكمة؟
((إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك)).

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