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تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري

9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إستراتيجية الإرشاد الأسري في أثناء رعايته حفل افتتاح منتدى الأسرة 2024 بنسخته السابعة، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة على مدى يومين في مدينة الرياض تحت شعار ((الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير)).
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجية الإرشاد الأسري إلى تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخطة الوزارة للتنمية الاجتماعية.
وتتضمن إستراتيجية الإرشاد الأسري أكثر من 12 مبادرة تغطي جميع المتطلبات الأسرية والمجتمعية، وستعمل الوزارة على إصدار التراخيص لـ500 ممارس خلال عام 2024، والوصول بأعداد ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس في نهاية عام 2030.
عقب ذلك، شهد الحفل تسليم الراجحي الرخصة المهنية لعدد من ممارسي الإرشاد الأسري.

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