تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري

(MENAFN
- Al Watan)
دشَّن وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إستراتيجية الإرشاد الأسري في أثناء رعايته حفل افتتاح منتدى الأسرة 2024 بنسخته السابعة، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة على مدى يومين في مدينة الرياض تحت شعار ((الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير)).
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجية الإرشاد الأسري إلى تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخطة الوزارة للتنمية الاجتماعية.
وتتضمن إستراتيجية الإرشاد الأسري أكثر من 12 مبادرة تغطي جميع المتطلبات الأسرية والمجتمعية، وستعمل الوزارة على إصدار التراخيص لـ500 ممارس خلال عام 2024، والوصول بأعداد ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس في نهاية عام 2030.
عقب ذلك، شهد الحفل تسليم الراجحي الرخصة المهنية لعدد من ممارسي الإرشاد الأسري.
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