415 مليون دولار من البنك الدولي إلى أوكرانيا لتحسين التعليم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك الدولي اليوم عن برنامج تعليمي جديد بقيمة 415 مليون دولار لتحسين التعليم
الابتدائي والثانوي في أوكرانيا سيصل إلى مليون طالب ومعلم وموظف مدرسة.
وأضاف البنك الدولي، في بيان له، أن برنامج رفع فرص الوصول إلى التعليم والمرونة في أوقات الحاجة (تعلم) سوف يعمل على تحسين الظروف الأمنية العامة في المدارس الأوكرانية، وتوفير وسائل نقل مجانية للطلاب المعرضين للخطر، وتدريب المعلمين، وشراء الكتب المدرسية، بجانب تعزيز إدارة قطاع التعليم.
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كما سيعمل برنامج (تعلم) على بناء رأس المال البشري في أوكرانيا من خلال تحسين السلامة والوصول الشامل إلى المدارس وتبني إصلاحات تعليمية شاملة في الصفوف من 1 إلى 12 )من الابتدائي إلى الثانوي)، والمعروفة باسم المدرسة الأوكرانية الجديدة، والتي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير البنك الدولي لمنطقة أوروبا الشرقية بوب ساوم إنه من الأهمية بمكان التخفيف من تأثير العمليات العسكرية على الأطفال في أوكرانيا، لاسيما الأكثر ضعفًا من خلال تقليل الاضطرابات في تعليمهم، كما سيدعم هذا المشروع نظام التعليم في أوكرانيا كجزء من تعافيه، كما أشاد بعزم حكومة كييف على مواصلة إصلاح المدرسة الأوكرانية الجديدة والتفكير في المستقبل، على الرغم من أنها تعاني من العمليات العسكرية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
ويتضمن هذا التمويل الأولي لبرنامج (تعلم) 235 مليون دولار من برنامج تعزيز الائتمان المطلوب لأوكرانيا التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و150 مليون دولار من برنامج خاص لتعافي أوكرانيا ومولدوفا التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، و30 مليون دولار من صندوق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا. يعتمد البرنامج على التمويل القائم على النتائج والذي يمكن توسيع نطاقه مع توفر أموال إضافية.
ويعد البرنامج جزءًا لا يتجزأ من حزمة الدعم الدولي لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها التمويلية طوال عام 2024. وتشمل المشاريع الجارية الأخرى العمليات الطارئة للصحة والنقل والطاقة والإسكان والزراعة التي حشدت موارد الشركاء من خلال تصميم مرن لإنفاق الأموال على القطاعات الأكثر احتياجا سريعا ويمكن توسيع نطاقها حسب الضرورة عندما يتوفر تمويل إضافي.
ومنذ بدء العمليات الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، مكّن الدعم الذي حشدته مجموعة البنك الدولي حكومة أوكرانيا من تعزيز الإصلاحات وتوفير الخدمات الأساسية التي تصل إلى أكثر من 15 مليون أوكراني. كما سهّلت مجموعة البنك الدولي أكثر من 47 مليار دولار من التمويل لدعم أوكرانيا، بما يشمل الالتزامات والتعهدات من الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا وإسبانيا وألمانيا وكندا وجمهورية كوريا وسويسرا والسويد والدنمارك والنمسا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وإندونيسيا وليتوانيا ولاتفيا ونيوزيلندا وبلجيكا.
المصدر:
MENAFN01092024000202011048ID1108624861
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