415 مليون دولار من البنك الدولي إلى أوكرانيا لتحسين التعليم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك الدولي اليوم عن برنامج تعليمي جديد بقيمة 415 مليون دولار لتحسين الابتدائي والثانوي في أوكرانيا سيصل إلى مليون طالب ومعلم وموظف مدرسة.

وأضاف البنك الدولي، في بيان له، أن برنامج رفع فرص الوصول إلى التعليم والمرونة في أوقات الحاجة (تعلم) سوف يعمل على تحسين الظروف الأمنية العامة في المدارس الأوكرانية، وتوفير وسائل مجانية للطلاب المعرضين للخطر، وتدريب المعلمين، وشراء الكتب المدرسية، بجانب تعزيز إدارة قطاع التعليم.

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كما سيعمل برنامج (تعلم) على بناء رأس المال البشري في أوكرانيا من خلال تحسين السلامة والوصول الشامل إلى المدارس وتبني إصلاحات تعليمية شاملة في الصفوف من 1 إلى 12 )من الابتدائي إلى الثانوي)، والمعروفة باسم المدرسة الأوكرانية الجديدة، والتي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير البنك الدولي لمنطقة أوروبا الشرقية بوب ساوم إنه من الأهمية بمكان التخفيف من تأثير العمليات العسكرية على الأطفال في أوكرانيا، لاسيما الأكثر ضعفًا من خلال تقليل الاضطرابات في تعليمهم، كما سيدعم هذا المشروع نظام التعليم في أوكرانيا كجزء من تعافيه، كما أشاد بعزم حكومة كييف على مواصلة إصلاح المدرسة الأوكرانية الجديدة والتفكير في المستقبل، على الرغم من أنها تعاني من العمليات العسكرية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

ويتضمن هذا التمويل الأولي لبرنامج (تعلم) 235 مليون دولار من برنامج تعزيز الائتمان المطلوب لأوكرانيا التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و150 مليون دولار من برنامج خاص لتعافي أوكرانيا ومولدوفا التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، و30 مليون دولار من صندوق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا. يعتمد البرنامج على التمويل القائم على النتائج والذي يمكن توسيع نطاقه مع توفر أموال إضافية.

ويعد البرنامج جزءًا لا يتجزأ من حزمة الدعم الدولي لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها التمويلية طوال عام 2024. وتشمل المشاريع الجارية الأخرى العمليات الطارئة للصحة والنقل والطاقة والإسكان والزراعة التي حشدت موارد الشركاء من خلال تصميم مرن لإنفاق الأموال على القطاعات الأكثر احتياجا سريعا ويمكن توسيع نطاقها حسب الضرورة عندما يتوفر تمويل إضافي.

ومنذ بدء العمليات الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، مكّن الدعم الذي حشدته مجموعة البنك الدولي حكومة أوكرانيا من تعزيز الإصلاحات وتوفير الخدمات الأساسية التي تصل إلى أكثر من 15 مليون أوكراني. كما سهّلت مجموعة البنك الدولي أكثر من 47 مليار دولار من التمويل لدعم أوكرانيا، بما يشمل الالتزامات والتعهدات من الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا وإسبانيا وألمانيا وكندا وجمهورية كوريا وسويسرا والسويد والدنمارك والنمسا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وإندونيسيا وليتوانيا ولاتفيا ونيوزيلندا وبلجيكا.

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