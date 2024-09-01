200 مليون دولار زيادة فى صادرات الملابس أول 7 شهور من العام الجارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات الملابس الجاهزة 1.5 مليار دولار خلال أول 7 شهور من العام الحالى، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى وبزيادة نحو 200 مليون دولار.

وقالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فى بيان، إن صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر يوليو الماضى بلغت 268 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار فى يوليو من العام الماضى بنمو 37%.

موضوعاتهيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى 400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـ”إيسترن كومبانى” لاستيراد المواد الخام ((جراند برنت)) لتصنيع الورق تستهدف 168 مليون جنيه مبيعات العام الجارى

ووفقا للبيان قادت صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية نمو صادرات القطاع، لتسجل 661 مليون دولار خلال فترة المقارنة مقابل 588 مليون دولار.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبى كثانى أكبر سوق مستورد للملابس الجاهزة المصرية لتسجل 363 مليون دولار، مقابل 281 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما بلغت صادرات القطاع للدول العربية 291 مليون دولار مقابل 223 مليون دولار، والصادرات إلى الدول الأفريقية بدون الدول العربية نحو 4.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار.

وكشفت بشارة أن الصادرات إلى السعودية حققت نمو 77% لتسجل 93 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، والسوق الليبى 61% لتسجل 44 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات إلى إسبانيا بنسبة 34% لتسجل 87 مليون دولار مقابل 65 مليون دولار، والسوق الألمانى بنسبة 20% لتسجل 82 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، كما نمت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33 % لتسجل 39 مليون دولار.