200 مليون دولار زيادة فى صادرات الملابس أول 7 شهور من العام الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت صادرات الملابس الجاهزة 1.5 مليار دولار خلال أول 7 شهور من العام الحالى، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى وبزيادة نحو 200 مليون دولار.
وقالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فى بيان، إن صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر يوليو الماضى بلغت 268 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار فى يوليو من العام الماضى بنمو 37%.
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ووفقا للبيان قادت صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية نمو صادرات القطاع، لتسجل 661 مليون دولار خلال فترة المقارنة مقابل 588 مليون دولار.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبى كثانى أكبر سوق مستورد للملابس الجاهزة المصرية لتسجل 363 مليون دولار، مقابل 281 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما بلغت صادرات القطاع للدول العربية 291 مليون دولار مقابل 223 مليون دولار، والصادرات إلى الدول الأفريقية بدون الدول العربية نحو 4.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار.
وكشفت بشارة أن الصادرات إلى السعودية حققت نمو 77% لتسجل 93 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، والسوق الليبى 61% لتسجل 44 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات إلى إسبانيا بنسبة 34% لتسجل 87 مليون دولار مقابل 65 مليون دولار، والسوق الألمانى بنسبة 20% لتسجل 82 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، كما نمت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33 % لتسجل 39 مليون دولار.
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