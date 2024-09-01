Monday, 02 September 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%7.5 ارتفاعًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال 7 أشهر - جريدة البورصة

9/1/2024 11:56:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) “شيفروليه” تتصدر السوق.. و33% تراجعًا فى مبيعات“المستوردة”

ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 5.5 ألف شاحنة، مقابل 5.2 ألف شاحنة خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع 7.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”.

وشهدت مبيعات الشاحنات المستوردة انخفاضًا ملحوظًا خلال نفس الفترة لتسجل بيع 1.1 ألف شاحنة، مقابل 1.6 ألف شاحنة خلال فترة المقارنة بانخفاض نسبته 32.9%.

موضوعات متعلقة 25 ألف زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) بقائمة سبتمبر ((نيسان)) تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً في أول 7 أشهر من 2024 20 ألف جنيه زيادة بسعر سيارات ((شيرى)) بداية من الشهر الجارى

وتصدرت العلامة التجارية“شيفروليه” مبيعات سوق الشاحنات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، بإجمالى مبيعات 4.8 ألف شاحنة، وبحصة سوقية بلغت 73.2% من السوق.

وجاءت مبيعات شاحنات“تويوتا” بالمرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نحو 12.1% مسجله بيع 802 شاحنة، ثم تبعتها العلامة التجارية“ميتسوبيشى” للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 6.2% بإجمالى مبيعات 415 شاحنة.

وصعدت العلامة التجارية“جى ام سى” فى المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 3.4% ببيع 227 شاحنة.

وتراجعت فى المركز الخامس“إم سى فى / مرسيدس” حصة سوقية 3.1% بإجمالى مبيعات 205 شاحنات وحلت العلامة التجارية“سوزوكى” فى المرتبة السادسة بعد بيع 50 شاحنة، ويليها العلامة التجارية“هيونداى” فى المركز السابع ببيع 46 شاحنة .

فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق الشاحنات فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، جاءت العلامة التجارية“فولفو” بمبيعات 23 شاحنة، ثم“شاكمان” فى المركز التاسع وباعت 10 شاحنات.

ذكر تقرير”أميك” أن إجمالى مبيعات سوق الشاحنات( مستورد ومحلى) فى أول 7 أشهر من العام الجارى انخفضت بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث تم بيع 6.6 ألف شاحنة، مقابل نحو 6.7 ألف شاحنة بفترة المقارنة.

كتب – فادي زلط:

MENAFN01092024000202011048ID1108624858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث