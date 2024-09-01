%7.5 ارتفاعًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال 7 أشهر - جريدة البورصة

ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 5.5 ألف شاحنة، مقابل 5.2 ألف شاحنة خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع 7.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”.

وشهدت مبيعات الشاحنات المستوردة انخفاضًا ملحوظًا خلال نفس الفترة لتسجل بيع 1.1 ألف شاحنة، مقابل 1.6 ألف شاحنة خلال فترة المقارنة بانخفاض نسبته 32.9%.

موضوعات25 ألف زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) بقائمة سبتمبر ((نيسان)) تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً في أول 7 أشهر من 2024 20 ألف جنيه زيادة بسعر سيارات ((شيرى)) بداية من الشهر الجارى

وتصدرت العلامة التجارية“شيفروليه” مبيعات سوق الشاحنات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، بإجمالى مبيعات 4.8 ألف شاحنة، وبحصة سوقية بلغت 73.2% من السوق.

وجاءت مبيعات شاحنات“تويوتا” بالمرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نحو 12.1% مسجله بيع 802 شاحنة، ثم تبعتها العلامة التجارية“ميتسوبيشى” للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 6.2% بإجمالى مبيعات 415 شاحنة.

وصعدت العلامة التجارية“جى ام سى” فى المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 3.4% ببيع 227 شاحنة.

وتراجعت فى المركز الخامس“إم سى فى / مرسيدس” حصة سوقية 3.1% بإجمالى مبيعات 205 شاحنات وحلت العلامة التجارية“سوزوكى” فى المرتبة السادسة بعد بيع 50 شاحنة، ويليها العلامة التجارية“هيونداى” فى المركز السابع ببيع 46 شاحنة .

فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق الشاحنات فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، جاءت العلامة التجارية“فولفو” بمبيعات 23 شاحنة، ثم“شاكمان” فى المركز التاسع وباعت 10 شاحنات.

ذكر تقرير”أميك” أن إجمالى مبيعات سوق الشاحنات( مستورد ومحلى) فى أول 7 أشهر من العام الجارى انخفضت بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث تم بيع 6.6 ألف شاحنة، مقابل نحو 6.7 ألف شاحنة بفترة المقارنة.

كتب – فادي زلط: