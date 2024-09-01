%7.5 ارتفاعًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال 7 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “شيفروليه” تتصدر السوق.. و33% تراجعًا فى مبيعات“المستوردة”
ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 5.5 ألف شاحنة، مقابل 5.2 ألف شاحنة خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع 7.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”.
وشهدت مبيعات الشاحنات المستوردة انخفاضًا ملحوظًا خلال نفس الفترة لتسجل بيع 1.1 ألف شاحنة، مقابل 1.6 ألف شاحنة خلال فترة المقارنة بانخفاض نسبته 32.9%.
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وتصدرت العلامة التجارية“شيفروليه” مبيعات سوق الشاحنات خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، بإجمالى مبيعات 4.8 ألف شاحنة، وبحصة سوقية بلغت 73.2% من السوق.
وجاءت مبيعات شاحنات“تويوتا” بالمرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نحو 12.1% مسجله بيع 802 شاحنة، ثم تبعتها العلامة التجارية“ميتسوبيشى” للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 6.2% بإجمالى مبيعات 415 شاحنة.
وصعدت العلامة التجارية“جى ام سى” فى المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 3.4% ببيع 227 شاحنة.
وتراجعت فى المركز الخامس“إم سى فى / مرسيدس” حصة سوقية 3.1% بإجمالى مبيعات 205 شاحنات وحلت العلامة التجارية“سوزوكى” فى المرتبة السادسة بعد بيع 50 شاحنة، ويليها العلامة التجارية“هيونداى” فى المركز السابع ببيع 46 شاحنة .
فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق الشاحنات فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2024، جاءت العلامة التجارية“فولفو” بمبيعات 23 شاحنة، ثم“شاكمان” فى المركز التاسع وباعت 10 شاحنات.
ذكر تقرير”أميك” أن إجمالى مبيعات سوق الشاحنات( مستورد ومحلى) فى أول 7 أشهر من العام الجارى انخفضت بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث تم بيع 6.6 ألف شاحنة، مقابل نحو 6.7 ألف شاحنة بفترة المقارنة.
كتب – فادي زلط:
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