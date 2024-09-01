انتخابات المقاصة: سرحان يحسم مقعد الشركات المدرجة وليحة ومصطفى يفوزان بـأمناء الحفظ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اختيار“المندوه” و”رفعت” و”بهى” عن ذوى الخبرة و”مسعود” و”فوزر” عن السمسرة
انتهت انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى باختيار 8 أعضاء جدد فى المجلس من بين 20 متنافسًا خاضوا الانتخابات.
وحسم كل من محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزر العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المنافسة على مقعدى السماسرة اللذين تنافس عليهما 5 مرشحين.
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ويتولى المجلس الجديد مهامه خلال الفترة من 2024 إلى عام 2027.
وفاز إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية بالمقعد المستحدث للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعد منافسة مع اثنين من المرشحين.
وفاز كل من علا المندوه خبير أسواق المال، وسالى رفعت عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سابقًا، وأشرف بهى عضو مجلس الإدارة السابق بالشركة بالمقاعد الثلاث المخصصة للمستقلين من ذوى الخبرة بعد منافسة ساخنة على تلك المقاعد بالتحديد بين 7 مرشحين.
كما حسم محمد ليحة رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ببنك القاهرة، و عمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى مقعدى أمناء الحفظ بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين.
واتسمت انتخابات شركة مصر للمقاصة هذا العام بالتنافسية فى ظل ارتفاع عدد المتنافسين على مقاعد الفئة الواحدة، وإعلان عدد من أعضاء المجلس القديم عن رغبتهم فى خوض الانتخابات إلى جانب دخول أسماء لامعة لحلبة المنافسة، بفئات المقاعد الأربعة، ما يزيد من ضابيبة توجهات كتل التصويت ذات الوزن النسبى الأعلى بالجمعية العمومية للشركة.
ويتوزع هيكل مساهمى شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى بواقع 50% لأمناء الحفظ من البنوك والشركات، و45% لفئة شركات السمسرة فى الأوراق المالية، و5% للبورصة المصرية.
وتتوزع نسب الملكية بين أعضاء الجمعية العمومية لـ ((مصر للمقاصة)) فيما بين مؤسسات الفئة الواحدة، وفقًا لمساهمتها فى حجم أعمال الشركة.
وسيقوم مجلس الإدارة الحالى المختار بانتخاب الأعضاء المنتدبين ورئيس مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة.
كتبت – عمرو طارق ومنة هانى:
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