انتخابات المقاصة: سرحان يحسم مقعد الشركات المدرجة وليحة ومصطفى يفوزان بـأمناء الحفظ - جريدة البورصة

انتهت انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى باختيار 8 أعضاء جدد فى المجلس من بين 20 متنافسًا خاضوا الانتخابات.

وحسم كل من محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزر العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المنافسة على مقعدى السماسرة اللذين تنافس عليهما 5 مرشحين.

موضوعات%25 نموًا فى الحصيلة الضريبية أول شهرين من العام المالى الحالى 400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـ”إيسترن كومبانى” لاستيراد المواد الخام إعادة هيكلة“القابضة الكويتية” تقود“بايونيرز” لصدارة متعاملى السماسرة فى أغسطس

ويتولى المجلس الجديد مهامه خلال الفترة من 2024 إلى عام 2027.

وفاز إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية بالمقعد المستحدث للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعد منافسة مع اثنين من المرشحين.

وفاز كل من علا المندوه خبير أسواق المال، وسالى رفعت عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سابقًا، وأشرف بهى عضو مجلس الإدارة السابق بالشركة بالمقاعد الثلاث المخصصة للمستقلين من ذوى الخبرة بعد منافسة ساخنة على تلك المقاعد بالتحديد بين 7 مرشحين.

كما حسم محمد ليحة رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ببنك القاهرة، و عمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى مقعدى أمناء الحفظ بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين.

واتسمت انتخابات شركة مصر للمقاصة هذا العام بالتنافسية فى ظل ارتفاع عدد المتنافسين على مقاعد الفئة الواحدة، وإعلان عدد من أعضاء المجلس القديم عن رغبتهم فى خوض الانتخابات إلى جانب دخول أسماء لامعة لحلبة المنافسة، بفئات المقاعد الأربعة، ما يزيد من ضابيبة توجهات كتل التصويت ذات الوزن النسبى الأعلى بالجمعية العمومية للشركة.

ويتوزع هيكل مساهمى شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى بواقع 50% لأمناء الحفظ من البنوك والشركات، و45% لفئة شركات السمسرة فى الأوراق المالية، و5% للبورصة المصرية.

وتتوزع نسب الملكية بين أعضاء الجمعية العمومية لـ ((مصر للمقاصة)) فيما بين مؤسسات الفئة الواحدة، وفقًا لمساهمتها فى حجم أعمال الشركة.

وسيقوم مجلس الإدارة الحالى المختار بانتخاب الأعضاء المنتدبين ورئيس مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

كتبت – عمرو طارق ومنة هانى: