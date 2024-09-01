ارتفاع أسعار الأرز رغم بدء ظهور المحصول الجديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعا يتراوح بين 700 وألف جنيه للطن بداية تعاملات الأسبوع الجارى ليسجل الطن عريض الحبة 15.5 ألف جنيه للطن والرفيع الحبة بين 14.2 و14.5 ألف جنيه للطن.
قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن الأسعار ارتفعت خلال الأسبوع الجارى على الرغم من بدء ظهور بشائر المحصول الجديد.
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أضاف لـ”البورصة” أن الزيادة لحقت أيضا بالأرز الأبيض يتراوح سعره بين 20 و25 ألف جنيه للطن بالمضارب مقابل 19 و24 ألف جنيه قبل الزيادة.
أوضح تاجر أرز، أن سعر الأرز الأبيض للمستهلك سجل ارتفاعا بنحو 3 آلاف جنيه للطن ليسجل 30 جنيها مقابل 27 جنيها للكيلو.
قال عبده غنيم، تاجر أرز بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت فى السوق بنحو 700 جنيه خلال أسبوع.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الأرز الشعير عريض الحبة سجل نحو 15.3 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 14.7 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر الشعير رفيع الحبة نحو 14.2 ألف جنيه للطن.
قال إن الأسعار ارتفعت بسبب امتناع بعض المزارعين عن البيع والتنفيذ بالأسعار الحالية، مبررين ذلك بالتكلفة المرتفعة التى شهدتها أسعار الأسمدة والمحروقات وارتفاع تكلفة الحصاد.
أشار إلى أن نسبة تصافى الأرز الأبيض تتراوح بين 50 و55% من الطن الشعير مقابل 60% العام الماضى بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على الزراعات.
قال محمود عبد العليم، رئيس مضرب الأمانة، إن أسعار الأرز الأبيض العريض الحبة سجلت 24.2 ألف جنيه للطن، وسجل الرفيع الحبة نحو 23.2 ألف جنيه للطن.
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