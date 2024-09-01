ارتفاع أسعار الأرز رغم بدء ظهور المحصول الجديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعا يتراوح بين 700 وألف جنيه للطن بداية تعاملات الأسبوع الجارى ليسجل الطن عريض الحبة 15.5 ألف جنيه للطن والرفيع الحبة بين 14.2 و14.5 ألف جنيه للطن.

قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن الأسعار ارتفعت خلال الأسبوع الجارى على الرغم من بدء ظهور بشائر المحصول الجديد.

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أضاف لـ”البورصة” أن الزيادة لحقت أيضا بالأرز الأبيض يتراوح سعره بين 20 و25 ألف جنيه للطن بالمضارب مقابل 19 و24 ألف جنيه قبل الزيادة.

أوضح تاجر أرز، أن سعر الأرز الأبيض للمستهلك سجل ارتفاعا بنحو 3 آلاف جنيه للطن ليسجل 30 جنيها مقابل 27 جنيها للكيلو.

قال عبده غنيم، تاجر أرز بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت فى السوق بنحو 700 جنيه خلال أسبوع.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر الأرز الشعير عريض الحبة سجل نحو 15.3 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 14.7 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر الشعير رفيع الحبة نحو 14.2 ألف جنيه للطن.

قال إن الأسعار ارتفعت بسبب امتناع بعض المزارعين عن البيع والتنفيذ بالأسعار الحالية، مبررين ذلك بالتكلفة المرتفعة التى شهدتها أسعار الأسمدة والمحروقات وارتفاع تكلفة الحصاد.

أشار إلى أن نسبة تصافى الأرز الأبيض تتراوح بين 50 و55% من الطن الشعير مقابل 60% العام الماضى بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على الزراعات.

قال محمود عبد العليم، رئيس مضرب الأمانة، إن أسعار الأرز الأبيض العريض الحبة سجلت 24.2 ألف جنيه للطن، وسجل الرفيع الحبة نحو 23.2 ألف جنيه للطن.