25 ألف زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) بقائمة سبتمبر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أعلنت شركة ((جى بى غبور أوتو)) وكيل علامة ((هيونداى)) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات ((هيونداى أكسنت RB)) و((هيونداي النترا AD)) موديل 2025 لشهر سبتمبر الجاري بزيادة تصل إلى نحو 25 ألف جنيه.
وبلغ سعر الفئة الأولى من سيارات اكسنت (أر بى) الجديدة نحو 755 ألف جنيه، والفئة الثانية 785 ألف جنيه، والفئة الثالثة 825 ألف جنيه، والفئة الرابعة 845 ألف جنيه، والفئة الخامسة 880 ألف جنيه، بزيادة تبدأ من 15 ألف جنيه لتصل إلى 20 ألفًا، وفقا لقائمة الأسعار الجديدة التي أعلنتها الشركة اليوم، واطلعت عليها“البورصة”.
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وينتمى طراز ((هيونداى أكسنت RB)) موديل 2025 لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سى سى، وعزم أقصى للدوران 125 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
وقدرت الشركة سعر ((هيونداي إلنترا AD)) الفئة الأولى الأساسية بـ 990 ألف جنيه، والفئة الثانية المتوسطة 1.015 مليون جنيه، والفئة الثالثة“توب لاين” بـ 1.120 مليون جنيه، بزيادة تبداء من 15 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألفًا.
وزودت السيارة ((هيونداي النترا AD)) بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 127.5 حصان مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.
كتبت – فادي زلط:
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