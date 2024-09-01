25 ألف زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) بقائمة سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((جى بى غبور أوتو)) وكيل علامة ((هيونداى)) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات ((هيونداى أكسنت RB)) و((هيونداي النترا AD)) موديل 2025 لشهر سبتمبر الجاري بزيادة تصل إلى نحو 25 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الأولى من سيارات اكسنت (أر بى) الجديدة نحو 755 ألف جنيه، والفئة الثانية 785 ألف جنيه، والفئة الثالثة 825 ألف جنيه، والفئة الرابعة 845 ألف جنيه، والفئة الخامسة 880 ألف جنيه، بزيادة تبدأ من 15 ألف جنيه لتصل إلى 20 ألفًا، وفقا لقائمة الأسعار الجديدة التي أعلنتها الشركة اليوم، واطلعت عليها“البورصة”.

موضوعات%7.5 ارتفاعًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال 7 أشهر ((نيسان)) تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً في أول 7 أشهر من 2024 20 ألف جنيه زيادة بسعر سيارات ((شيرى)) بداية من الشهر الجارى

وينتمى طراز ((هيونداى أكسنت RB)) موديل 2025 لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سى سى، وعزم أقصى للدوران 125 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وقدرت الشركة سعر ((هيونداي إلنترا AD)) الفئة الأولى الأساسية بـ 990 ألف جنيه، والفئة الثانية المتوسطة 1.015 مليون جنيه، والفئة الثالثة“توب لاين” بـ 1.120 مليون جنيه، بزيادة تبداء من 15 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألفًا.

وزودت السيارة ((هيونداي النترا AD)) بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 127.5 حصان مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

كتبت – فادي زلط: