سوميك لال يكتب: ما الذي تستفيده الدول متوسطة الدخل من نظام الابتكار الأمريكي؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ظل نموذج الابتكار لدى الولايات المتحدة موضع إعجاب من العالم أجمع. فمن نماذج أعمال بسيطة وفردية في مجال التكنولوجية، إلى مختبرات الأبحاث في كبرى المرموقة، تنتج الولايات المتحدة على نحو مستمر تكنولوجيات رائدة ومتقدمة تعيد تشكيل الصناعات وتحول مجرى الحياة.

واليوم، تتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد براءات الاختراع الصادرة لكل شخص، فضلاً عن أهمية هذه البراءات.

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وغالبا ما تستمد البلدان متوسطة التي تتطلع إلى الوصول إلى وضعية الدخل المرتفع الإلهام من النموذج الأمريكي.

وفي أحدث عدد من تقارير التنمية في العالم، نسلط الضوء على ثلاثة دروس مستفادة من نموذج الابتكار الأمريكي يمكن أن تكون مفيدة للبلدان متوسطة الدخل.

أولا، التفكير بصورة أشمل

فالابتكار اليوم ليس من نصيب نماذج الأعمال البسيطة والفردية بل تهيمن عليه كبرى الشركات الراسخة.

وتضمنت الرواية التقليدية للابتكار الأمريكي أفكار“التدمير الخلاق” التي تبناها وأيدها جوزيف شومبيتر.

وفي هذا النموذج، يؤدي الداخلون الجدد إلى السوق والشركات الصغيرة وفرادى المخترعين دوراً أساسياً في دفع عجلة التقدم التكنولوجي.

ولا يغيب عن أذهاننا صورة رائد الأعمال الأيقونة الذي تراوده أفكار لمخترعات وابتكارات ثورية، غير أن هذا النموذج قد تقادم وعفا عليه الزمن.

وها نحن في واقع جديد تمثل فيه الشركات الراسخة، بحجم أعمالها ومواردها وقدرتها على جذب أصحاب المواهب، القوة المهيمنة في مجال الابتكار.

لقد تحول مشهد الابتكار في الولايات المتحدة، فقد انتقلت الهيمنة من فرادى المخترعين إلى الشركات الكبرى صاحبة معظم براءات الاختراع المسجلة.

ويعكس هذا التحول التعقيد المتزايد للتكنولوجيات الحديثة، التي تتطلب استثمارات وخبرات كبيرة غالباً ما يفتقر إليها رواد الأعمال من الأفراد.

وينطوي هذا التحول على مزايا وعيوب. فالشركات الكبرى يمكنها الاستفادة من مواردها للاستثمار في البحث والتطوير، وبالتالي تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الجديدة، كما يمكنها أيضا جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وتعزيز ثقافة الابتكار لديها، غير أن هذا التحول يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تركز قوى السوق وخنق المنافسة.

كما أن هيمنة الشركات الكبرى قد تخلق معوقات أمام دخول شركات جديدة، مما يحجب ظهور تكنولوجيات جديدة، فضلاً عن احتمالية تباطؤ وتيرة الابتكار بوجه عام.

ثانيا، جذب المواهب ورعايتها أينما وجدت

اتخذت الولايات المتحدة خطوات كبيرة نحو تطوير وتنمية المهارات ومنح إثابات سخية لأصحابها على مستوى القوى العاملة بأكملها، فأكثر من ثلث معدلات النمو في الولايات المتحدة التي تحققت بين عامي 1960 و 2010 السبب فيها هو تراجع التمييز العنصري والجنساني في التعليم وسوق العمل.

وعلاوة على ذلك ، شهدت قطاعات التكنولوجيا في الولايات المتحدة التي يتركز فيها المخترعون المهاجرون بين عامي 1880 و 1940 نمواً متسارعاً حتى عام 2000.

وعلى البلدان متوسطة الدخل اليوم زيادة توفير المهارات الأساسية. فهي بحاجة إلى تخريج المزيد من الطلاب من المدارس الثانوية – وتوسيع وتعميق مخزون أصحاب المواهب.

كما عليها تحسين أوجه إثابة المواهب النسائية وأفراد الأسر الأقل حظاً.

وفي العادة يكلف اكتساب المهارات المتقدمة كثيراً، ومن يقومون بالاستثمار الضروري في ذلك يقدمون على هذا الأمر على أمل تحقيق عائد أكبر، لكن في الاقتصادات النامية، قد لا يتحقق هذا العائد في الداخل.

أما في البلدان متوسطة الدخل، فيهاجر 10% من العمالة العالية المهارة، ويزيد الطلب عليها في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وهذه الهجرة يمكن أن تكون فرصة لبلد المنشأ طالما ظل المهاجرون من أصحاب المهارات العالية مرتبطين بأوطانهم الأصلية.

ويمكن للبلدان متوسطة الدخل الاستفادة من معارف وخبرات مواطنيها المغتربين.

ثالثا، بناء سوق لتعميم الابتكار

السوق الثانوية للابتكارات (على سبيل المثال، لإعادة بيع براءات الاختراع أو ترخيصها) لا تقل أهمية عن الابتكار نفسه، ففي الولايات المتحدة، أدت هذه السوق دوراً كبيراً بين عامي 1870 و 1910، فقد سعى المخترعون على نحو متزايد للحصول على خدمات أكثر من 500 وكالة متخصصة ومسجلة في مجال براءات اختراع في جميع أنحاء البلاد للتغلب على تعقيدات إجراءات تسجيل هذه البراءات.

وهذه الأسواق المعنية بتعميم الابتكارات العالمية غير متطورة في البلدان متوسطة الدخل.

ويوثق تقرير عن التنمية في العالم أن أقل من 10% من الشركات في البلدان متوسطة الدخل مثل مصر والهند وتونس تستخدم التكنولوجيا المرخصة، وحتى في الاقتصادات الأكثر ثراءً إلى حد ما، مثل كرواتيا وتركيا، لا تتجاوز النسبة 20%.

ويتطلب تعميم الابتكار سياسة عامة تشجع المنافسة وتحمي الملكية الفكرية وتفتح المجال لتوفير رأس المال للمشروعات المبتكرة.

ويشمل ذلك تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع سواء الداخلين الجدد أو الشركات القائمة.

تواجه البلدان متوسطة الدخل اليوم تحديات أشد بكثير مما واجهته الولايات المتحدة عندما كانت بلدا متوسط الدخل، ومن بين هذه التحديات زيادة أعداد كبار السن، وارتفاع مستويات المديونية، وتغير المناخ.

غير أن التقدم المحرز لا يزال في نطاق قدراتها.

وتتمثل الخطوة الرئيسية في الانتباه إلى الدروس المستفادة من الولايات المتحدة وتكييفها مع الظروف المحلية.

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