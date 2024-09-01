هل تعزز خطط العمل المرنة الإنتاجية فى المملكة المتحدة؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يمكن أن تسهم خطط الحكومة لتعزيز قدرة الموظفين في المملكة المتحدة على ضغط أسبوع العمل المكون من خمسة أيام في أربعة أيام أطول في تعزيز الإنتاجية.

وأوضحت البريطانية، البارونة جاكي سميث، أن مقترحات حزب العمال لتعزيز حقوق العمل المرنة، بما في ذلك أسبوع“مضغوط” من أربعة أيام، قد تساعد في إدخال المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.

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وقالت في حديثها لراديو“إل بي سي” يوم الجمعة:“نعتقد أن العمل المرن مفيد فعلاً للإنتاجية”، مشيرة إلى مثال الموظفين الذين ينتقلون من العمل ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الجمعة، إلى العمل عشر ساعات لأربعة أيام في الأسبوع.

وأضافت:“أنت لا تزال تقوم بنفس كمية العمل، لكن ربما تقوم به بطريقة تتيح لك، على سبيل المثال، تقليل الحاجة إلى رعاية الأطفال، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتك، والقيام بأشياء أخرى تشجع المزيد من الناس على الانضمام إلى سوق العمل”.

ووعد حزب العمال قبل الانتخابات بتعزيز التشريعات التي تتيح للموظفين طلب ترتيبات عمل مرنة وتلزم أرباب العمل بالنظر في هذه الطلبات، دون إجبارهم على الموافقة عليها، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وفي إطار حزمة حقوق العمال التي وضعها الحزب في مايو، قدم حزب العمال مقترحات لجعل أنماط العمل المرنة هي القاعدة، مع نقل العبء على أرباب العمل لتبرير الرفض في الحالات التي لا تكون فيها“معقولة وممكنة”.

وقال الحزب إنه يريد مساعدة العمال على الاستفادة من“فرص العقود المرنة والساعات التي تتماشى بشكل أفضل مع مواعيد الدراسة حيثما لا تتوفر حاليًا، من خلال جعل العمل المرن هو القاعدة منذ اليوم الأول لجميع العمال، باستثناء الحالات التي لا تكون فيها معقولة وممكنة”.

ويمكن أن يشمل العمل المرن ترتيبات متنوعة، بما فيها ساعات العمل المضغوطة، وتقاسم الوظائف، والعمل فقط خلال فترات الدراسة.

في الوقت الحالي، تستخدم هذه الترتيبات بشكل قليل نسبياً رغم الطلب الكبير عليها من الموظفين، حيث تكون ساعات العمل بدوام جزئية وأوقات بدء وانتهاء العمل المرنة، والقدرة على اختيار أو تبديل المناوبات هي الأكثر شيوعًا.

ويقول النشطاء إن هذا الحق القوي سيظل يتيح لأرباب العمل رفض الطلبات المرنة بسهولة كبيرة بسبب احتياجات الأعمال.

وبالرغم من شكاوى بعض أرباب العمل من أن العمل المرن يؤثر سلباً على الإنتاجية، يقول الاقتصاديون إنه لا يوجد دليل واضح على أن له تأثيرًا كبيرًا إيجابًا أو سلبًا بشكل عام، علمًا بأن التأثير سيختلف بوضوح بين الشركات.