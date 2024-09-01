الدول الغنية تتجاهل حاجة الفقراء إلى المساعدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رغم عقود من العولمة والتقارب الجزئي، لا تزال الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم واسعة، ورغم أن التسميات مثل“الشمال العالمي” و”الجنوب العالمي” غير دقيقة، فإنها تبرز اختلافات حقيقية.

تقع دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، الجيران الجنوبيون للولايات المتحدة، في قلب الأزمات.

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وعلى الحافة الجنوبية لأوروبا، تعاني سوريا من ويلات الحرب، ويشهد غرب آسيا اضطرابات، بينما يعاني الملايين في منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء من الفقر المزمن.

ليس ثمة حل بسيط لمشكلة التنمية، لكننا نخدع أنفسنا إذا لم نتحدث عن المال، إذ تحتاج الاقتصادات الفقيرة إلى مزيد من رأس المال، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

كما أن العالم يحتاج إلى حوالي 3.8 تريليون دولار من الاستثمارات الإضافية سنوياً لتحقيق التنمية المستدامة، ويجب أن يُوجه جزء كبير من هذا المبلغ إلى أفريقيا.

ليس هدف التنمية فقط خلق عالم أكثر استقرارًا وعدالة، بل أيضًا أكثر غنى وأمانًا، فتفشي جدري القرود هو آخر التحذيرات من مخاطر أزمة صحية عامة قد تخرج عن السيطرة في دولة فاشلة.

ورغم الفرص المحتملة، فإن رأس المال الخاص لن يسد الفجوة، لذا، توفر سياسة التنمية مجموعة معقدة من المساعدات الوطنية والمتعددة الأطراف والتمويلات الميسرة، لكن هذه الجهود لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

وفقًا للبيانات الموثوقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في اقتصاد عالمي يُقدر بأكثر من 105 تريليونات دولار، تجمع الدول الغنية بالكاد 224 مليار دولار كمساعدات موزعة على مئات المانحين والمتلقين.

وتقدم الولايات المتحدة، أكبر مانح، 66 مليار دولار، وهو ما يمثل فقط 0.24% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا بالكاد يُعتبر دورًا قياديًا على مستوى العالم.

ومن حيث النسب المئوية، يعد هذا المجال أحد المجالات التي لا تتراجع فيها أوروبا عن مسؤولياتها، فعلى سبيل المثال تقدم فرنسا 0.5% من ناتجها القومي الإجمالي، أي ضعف نسبة الولايات المتحدة، بينما تصل نسبة ألمانيا إلى 0.79%.

لا شك أن هذه الأموال تحقق فوائد ملموسة، فملايين الناس سيكونون في خطر شديد بدونها.

ومع ذلك، تظل مناطق شاسعة من الاحتياجات غير ملباة، ويصعب الإشارة إلى قصص نجاح كبيرة.

لقد كان تعافي أفريقيا من صدمة كوفيد مخيبًا للآمال، حيث عُوض تدفق المساعدات والتمويلات الميسرة بشكل أكثر من تراجع التمويل الخاص.

وفي ظل تصاعد أزمات الديون، تحولت قصص النجاح الأفريقية الأخيرة، مثل تلك الخاصة بكينيا وغانا، إلى كوارث.

كما يعيش أكثر من 900 مليون شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على الصحة أو التعليم.

وفي مناقشات مطولة، تتباحث الحكومات والدائنون والمنظمات غير الحكومية حول كيفية تقديم تخفيف الديون والتمويل المؤقت.

وفي الوقت نفسه، يتقدم نظام مساعدات مختلف على نطاق أكبر وأكثر إلحاحًا في أوروبا نفسها.

وبسبب القواعد غير المتسقة في حسابات المساعدات، يتم احتساب أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع متلقين مثل إثيوبيا ومالي، في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومنذ الحرب الروسية قبل عامين ونصف العام، تلقت أوكرانيا مساعدات وتخفيفًا للديون أكثر مما تلقته أي دولة أفريقية خلال العقود القليلة الماضية.

وعلى عكس معظم تدفقات المساعدات الأخرى، صنع هذا المال التاريخ، فقد سُمح لأوكرانيا بمواجهة روسيا وتحقيق توازن في معركتها، مع استقرار اقتصادها المدمر بالحرب.

في“الجنوب العالمي”، يشعر الناس بالاستياء من أن النزاعات الأكثر دموية في إثيوبيا والسودان بالكاد تحظى باهتمام في التعليقات الغربية، فيما يُبرز الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا بشكل حاد ما هو مفقود فيما يتعلق بـ“الجنوب العالمي”، أي الإحساس بالمصير المشترك والهدف المشترك، الضروريين لإطلاق مساعدات على نطاق يغير العالم.

وبالطبع، تتواجد روسيا والصين أيضًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد استجابت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ببرامج ائتمانية جديدة للبنية التحتية، لكن هذه تعتبر تدريبات في الحسابات الخيالية، أي مبادرات مختلطة بين القطاعين العام والخاص مدعومة بقليل من الأموال العامة الإضافية.

ليس فقط المعتدي مختلفًا، بل الضحايا أيضًا، فقد كانت أوكرانيا، التي كانت تُعتبر رمزًا للفساد وعدم الكفاءة، قد تجددت بفعل الصدمة الأولى للتدخل الروسي في عام 2014.

ومنذ الحرب التي شُنت في 2022، ورغم استمرار المشاكل مع الفساد، استخدمت أوكرانيا المساعدات الغربية بشكل مذهل.

ثم جاء دور الناس، فقد أنفقت الدول الأوروبية مليارات الدولارات لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

وفي المقابل، مُنع العديد من المهاجرين من الجنوب من الحصول على التمويل والخدمات التي قد تساعدهم على النجاح، ويُدفعون إلى العيش في ظروف غير قانونية.

يعد الارتباط بأوكرانيا عميق، إذ يتمثل طموح كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الطموح الذي قاد العديد من دول وسط وشرق أوروبا نحو الازدهار الأوروبي الغربي.

وبدلاً من صد محاولات أوكرانيا، رحبت بروكسل بها.

في النهاية، وكما لم يتردد الأوروبيون في قول ذلك، فإن المفتاح هنا هو أن الأوكرانيين“يشبهوننا”.

والواقع المحزن هو أنه إذا كانت مساعداتنا كافية لمساعدة أفريقيا في تحقيق انطلاقتها الاقتصادية، فإن الأمل الأكبر لدى معظم سكان أوروبا سيكون أن الهجرة ستتوقف.

وعلى النقيض التام من أوكرانيا، لا يوجد تصور إيجابي لمستقبل مشترك مع أفريقيا مزدهرة وواثقة من نفسها.