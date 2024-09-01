إعادة هيكلة القابضة الكويتية تقود بايونيرز لصدارة متعاملى السماسرة فى أغسطس - جريدة البورصة

تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة فى المصرية من حيث حجم التعاملات التى نفذتها خلال شهر أغسطس الماضى.

واستحوذت الشركة على 17.7% من إجمالى التعاملات خلال أغسطس، بدافع من تنفيذها عملية إعادة هيكلة الشركة القابضة الكويتية وشركاتها التابعة فى بلغت نحو 30 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته مصادر لـ”البورصة”.

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وقفزت الشركة 6 مراكز خلال الشهر الماضى مسجلة قيم تداولات بنحو 41.6 مليار جنيه، منفذة عبر 3.2 مليار ورقة مالية.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تخطط للحفاظ على ترتيبها ضمن الـ3 الكبار خلال المتبقى من العام الجاري، ضمن خطة تتضمن الحفاظ على الحصة السوقية وزيادة الربحية.

وتوقع عبدالقادر رواجًا في سوق المال المصرى خاصة مع خفض الفائدة المتوقع بنهاية العام الجاري مما سينعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة.

وتابع أن هناك قطاعات لا يزال أمامها صعود قوى خلال الفترة المقبلة على رأسها قطاعات العقارات والبنوك والصناعة.

وحلت شركة هيرميس للوساطة وصيفًا للشهر الثانى على التوالى، بحصة سوقية 8.5% من تعاملات الشهر الماضي، بقيم تداولات 20.1 مليار جنيه، منفذة على 3.2 مليار سهم.

وتراجعت“ثاندر” لتداول الأوراق المالية إلى المركز الثالث بعدما تصدرت تعاملات شهر يوليو، بحصة سوقية تصل إلى 7.3%، مسجلة قيم تداولات بنحو 17.27 مليار جنيه، منفذة على 5.2 مليار سهم.

وجاءت شركة إى أف جى هيرميس للسمسرة فى الأوراق المالية في المركز الرابع متراجعة مركزًا واحدًا بعد ما حازت حصة سوقية تصل إلى 6.9%، مسجلة قيم تداولات بنحو 16.24 مليار جنيه، منفذة على 459 مليون ورقة مالية.

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة مركزين لتحل بالمركز الخامس، بحصة سوقية تصل إلى 6.9%، وقيم تداولات تناهز 16.24 مليار جنيه، منفذة على 1.6 مليار ورقة مالية.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بالمركز السادس بعد ما تراجعت مركزًا بنهاية أغسطس، مستحوذة على 5.1% حصة سوقية، وقيم تداولات 12 مليار جنيه، منفذة على 3.5 مليار سهم.

وقفزت شركة الأهلى فاروس 6 مراكز إلى المركز السابع مقتنصة 3.9% حصة سوقية، بقيم تداولات 9.3 مليار جنيه، منفذة على 580 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 63.6 ألف عملية.

وجاءت شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن متراجعة مركزين خلال تعاملات الشهر الماضي، مستحوذة على 3.7% حصة سوقية، منفذة على 1.6 مليار ورقة مالية.

واستقرت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى المركز التاسع للشهر الثانى على التوالى مستحوذة على 3.5%، بقيم تداولات نحو 8.4 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 2.89 مليار سهم.

وقال على الغنام رئيس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إن الشركة تستهدف الحفاظ على ترتيبها ضمن الـ5 كبار بسماسرة البورصة المصرية، حيث تركز بصورة أساسية على زيادة تعاملاتها من الأفراد والمؤسسات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغنام، ان الشركة تستهدف التوسع خارجيًا لخدمة الجاليات المصرية هناك، وتخطط للتواجد فى السعودية مطلع العام المقبل، بعدما دخلت بالفعل السوق الإماراتي.

وأشار إلى أن الشركة تولى اهتمامًا حاليًا بعمليات سوق صفقات خارج المقصورة الكبيرة نسبيًا، وتعمل الشركة على إدارة عدة صفقات فى قطاع الادوية، والأغذية، والصحة.

ويرى الغنام أن السوق المصري لا يزال أمامه فرصة واعدة للنمو خاصة مع مضاعفات الربحية المغرية لأسهم الشركات المدرجة، بالتزامن مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة، موضحًا أن مستثمر البورصة مختلف عن مستثمر الأوعية الادخارية البنكية.

وصعدت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مركزين خلال تعاملات الشهر الماضي لتحل بالمركز العاشر بحصة 3.2% بقيم تداولات 7.6 مليار جنيه، منفذة على 1.21 مليار ورقة مالية، تلاها شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية في المركز الحادى عشر بعد ما تراجعت مركزًا واحدًا خلال تداولات الشهر الماضي.

وقال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف التواجد بين السبع الكبار خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

ورجح أن تشهد تداولات البورصة المصرية زخمًا بنهاية العام الجاري، ليلامس المؤشر الرئيسى قممه التاريخية السابقة عند 34 ألف نقطة مستفيدًا من انخفاض الفائدة المتوقع بنهاية 2024.

وأشار إلى أن الشركة تدير حاليًا عدة صفقات فى سوق صفقات خارج المقصورة فى قطاعات الأدوية، والمستشفيات.