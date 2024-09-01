إعادة هيكلة القابضة الكويتية تقود بايونيرز لصدارة متعاملى السماسرة فى أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “هيرميس” للوساطة وصيفًا و”ثاندر” فى المركز الثالث
تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة فى البورصة المصرية من حيث حجم التعاملات التى نفذتها خلال شهر أغسطس الماضى.
واستحوذت الشركة على 17.7% من إجمالى التعاملات خلال أغسطس، بدافع من تنفيذها عملية إعادة هيكلة الشركة القابضة الكويتية وشركاتها التابعة فى صفقة بلغت نحو 30 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته مصادر لـ”البورصة”.
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وقفزت الشركة 6 مراكز خلال الشهر الماضى مسجلة قيم تداولات بنحو 41.6 مليار جنيه، منفذة عبر 3.2 مليار ورقة مالية. عبدالقادر: رواج مرتقب في سوق المال المصري بنهاية العام الجاري
وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تخطط للحفاظ على ترتيبها ضمن الـ3 الكبار خلال المتبقى من العام الجاري، ضمن خطة تتضمن الحفاظ على الحصة السوقية وزيادة الربحية.
وتوقع عبدالقادر رواجًا في سوق المال المصرى خاصة مع خفض الفائدة المتوقع بنهاية العام الجاري مما سينعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة.
وتابع أن هناك قطاعات لا يزال أمامها صعود قوى خلال الفترة المقبلة على رأسها قطاعات العقارات والبنوك والصناعة.
وحلت شركة هيرميس للوساطة وصيفًا للشهر الثانى على التوالى، بحصة سوقية 8.5% من تعاملات الشهر الماضي، بقيم تداولات 20.1 مليار جنيه، منفذة على 3.2 مليار سهم.
وتراجعت“ثاندر” لتداول الأوراق المالية إلى المركز الثالث بعدما تصدرت تعاملات شهر يوليو، بحصة سوقية تصل إلى 7.3%، مسجلة قيم تداولات بنحو 17.27 مليار جنيه، منفذة على 5.2 مليار سهم.
وجاءت شركة إى أف جى هيرميس للسمسرة فى الأوراق المالية في المركز الرابع متراجعة مركزًا واحدًا بعد ما حازت حصة سوقية تصل إلى 6.9%، مسجلة قيم تداولات بنحو 16.24 مليار جنيه، منفذة على 459 مليون ورقة مالية.
وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة مركزين لتحل بالمركز الخامس، بحصة سوقية تصل إلى 6.9%، وقيم تداولات تناهز 16.24 مليار جنيه، منفذة على 1.6 مليار ورقة مالية.
وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بالمركز السادس بعد ما تراجعت مركزًا بنهاية أغسطس، مستحوذة على 5.1% حصة سوقية، وقيم تداولات 12 مليار جنيه، منفذة على 3.5 مليار سهم.
وقفزت شركة الأهلى فاروس 6 مراكز إلى المركز السابع مقتنصة 3.9% حصة سوقية، بقيم تداولات 9.3 مليار جنيه، منفذة على 580 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 63.6 ألف عملية.
وجاءت شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن متراجعة مركزين خلال تعاملات الشهر الماضي، مستحوذة على 3.7% حصة سوقية، منفذة على 1.6 مليار ورقة مالية.
واستقرت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى المركز التاسع للشهر الثانى على التوالى مستحوذة على 3.5%، بقيم تداولات نحو 8.4 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 2.89 مليار سهم. الغنام: الشركة تسعى لاقتناص عملاء جدد من الأفراد والمؤسسات
وقال على الغنام رئيس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إن الشركة تستهدف الحفاظ على ترتيبها ضمن الـ5 كبار بسماسرة البورصة المصرية، حيث تركز بصورة أساسية على زيادة تعاملاتها من الأفراد والمؤسسات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الغنام، ان الشركة تستهدف التوسع خارجيًا لخدمة الجاليات المصرية هناك، وتخطط للتواجد فى السعودية مطلع العام المقبل، بعدما دخلت بالفعل السوق الإماراتي.
وأشار إلى أن الشركة تولى اهتمامًا حاليًا بعمليات سوق صفقات خارج المقصورة الكبيرة نسبيًا، وتعمل الشركة على إدارة عدة صفقات فى قطاع الادوية، والأغذية، والصحة.
ويرى الغنام أن السوق المصري لا يزال أمامه فرصة واعدة للنمو خاصة مع مضاعفات الربحية المغرية لأسهم الشركات المدرجة، بالتزامن مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة، موضحًا أن مستثمر البورصة مختلف عن مستثمر الأوعية الادخارية البنكية.
وصعدت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مركزين خلال تعاملات الشهر الماضي لتحل بالمركز العاشر بحصة 3.2% بقيم تداولات 7.6 مليار جنيه، منفذة على 1.21 مليار ورقة مالية، تلاها شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية في المركز الحادى عشر بعد ما تراجعت مركزًا واحدًا خلال تداولات الشهر الماضي. عشماوي: ندير عدة صفقات خارج المقصورة فى قطاعات الأدوية والمستشفيات
وقال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف التواجد بين السبع الكبار خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
ورجح أن تشهد تداولات البورصة المصرية زخمًا بنهاية العام الجاري، ليلامس المؤشر الرئيسى قممه التاريخية السابقة عند 34 ألف نقطة مستفيدًا من انخفاض الفائدة المتوقع بنهاية 2024.
وأشار إلى أن الشركة تدير حاليًا عدة صفقات فى سوق صفقات خارج المقصورة فى قطاعات الأدوية، والمستشفيات.
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