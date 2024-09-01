إى فاينانس تطلق خدمات مالية إلكترونية لطلاب المدارس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن إطلاق مجموعة من الخدمات المالية المتطورة لقطاع التعليم
المصري بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة إدارة المصروفات المدرسية وتسهيل العمليات المالية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التأمين والتقسيط ومجموعة من الخدمات الأخرى، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات مالية رقمية آمنة ومتاحة للجميع.
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وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع في تقديم خدماتها لمدارس النيل المصرية الدولية، والمدارس الدولية IPS، والمدارس الرسمية للغات على أن يتم تعميمها على باقي المدارس في مرحلة لاحقة.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم.
ومن خلال شراكتها مع وزارة التربية والتعليم ستقوم“إي فاينانس” بتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية والرسوم الأخرى عبر منصات متعددة وبطرق سهلة وآمنة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها“إي فاينانس” لقطاع التعليم، نظام دفع إلكتروني للمصروفات المدرسية من خلال تمكين أولياء الأمور من سداد المصروفات المدرسية من خلال تطبيق“سكول باي” School Pay الذي يعد أول تطبيق رسمي لوزارة التربية والتعليم لسداد المصروفات المدرسية وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، أوالتحويلات البنكية، أو المحافظ الرقمية، مما يلغي الحاجة للتعامل بالنقد ويقلل من المخاطر المالية.
بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والتي تتيح الفرصة لأولياء الأمور لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية لسداد الرسوم، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الفئات غير المتعاملة مع البنوك، وتوفير نقاط دفع منتشرة عن طريق إنشاء شبكة واسعة من نقاط الدفع الإلكتروني في المدارس والمناطق الريفية والنائية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون تمييز.
كما تتضمن الخدمات إدارة مركزية للمصروفات من خلال تطوير نظام مركزي لجمع وإدارة المصروفات المدرسية، يوفر لوزارة التربية والتعليم تقارير دقيقة وتفصيلية عن التحصيلات، مما يساعد في التخطيط المالي السليم.
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