إى فاينانس تطلق خدمات مالية إلكترونية لطلاب المدارس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن إطلاق مجموعة من الخدمات المالية المتطورة لقطاع المصري بالتعاون مع وزارة والتعليم.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة إدارة المصروفات المدرسية وتسهيل العمليات المالية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التأمين والتقسيط ومجموعة من الخدمات الأخرى، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات مالية رقمية آمنة ومتاحة للجميع.



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وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع في تقديم خدماتها لمدارس النيل المصرية الدولية، والمدارس الدولية IPS، والمدارس الرسمية للغات على أن يتم تعميمها على باقي المدارس في مرحلة لاحقة.



وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم.

ومن خلال شراكتها مع وزارة التربية والتعليم ستقوم“إي فاينانس” بتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية والرسوم الأخرى عبر منصات متعددة وبطرق سهلة وآمنة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها“إي فاينانس” لقطاع التعليم، نظام دفع إلكتروني للمصروفات المدرسية من خلال تمكين أولياء الأمور من سداد المصروفات المدرسية من خلال تطبيق“سكول باي” School Pay الذي يعد أول تطبيق رسمي لوزارة التربية والتعليم لسداد المصروفات المدرسية وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، أوالتحويلات البنكية، أو المحافظ الرقمية، مما يلغي الحاجة للتعامل بالنقد ويقلل من المخاطر المالية.

بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والتي تتيح الفرصة لأولياء الأمور لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية لسداد الرسوم، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الفئات غير المتعاملة مع البنوك، وتوفير نقاط دفع منتشرة عن طريق إنشاء شبكة واسعة من نقاط الدفع الإلكتروني في المدارس والمناطق الريفية والنائية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون تمييز.

كما تتضمن الخدمات إدارة مركزية للمصروفات من خلال تطوير نظام مركزي لجمع وإدارة المصروفات المدرسية، يوفر لوزارة التربية والتعليم تقارير دقيقة وتفصيلية عن التحصيلات، مما يساعد في التخطيط المالي السليم.



