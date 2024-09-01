منظومة القطن تجهز 280 مركز تجميع لبدء منظومة التداول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رتيبة محمود أحمد إبراهيم العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومدير منظومة القطن إنه تم تجهيز نحو 280 مركز تجميع على مستوى الجمهورية تمهيدا لإطلاق المنظومة.

أضافت لـ”البورصة” أن الكمية المتوقع بيعها خلال الموسم الحالى تتراوح بين 1.7 و1.9 مليون قنطار مشيرة إلى أن سعر الضمان للمزارع مشجع، وأن جميع الشركات المشاركة بلجنة تجارة القطن بالداخل تشارك فى المنظومة المتوقع بدئها الشهر الجارى.

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وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن الموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفًا للقنطار طويلة التيلة.

وتوقعت محمود زيادة الكميات المصدرة من القطن خلال الموسم الجارى لنحو 50 ألف طن مقابل 38 ألف طن الموسم الماضى من خلال 71 شركة مسجلة باتحاد مصدرى الأقطان.

وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019، وتم تعميمها فى 2021، وتقوم فيها الحكومة ممثلة فى شركة ((مصر لحليج الأقطان)) بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل. وتتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.

من جانبه طالب وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بتوفير التمويل اللازم للشركات لشراء القطن من خلال منظومة التداول بفائدة بسيطة لإعطاء ميزة تنافسية للقطن المصرى وتعزيز استراتيجية الحكومة لزيادة المساحات المنزرعة من القطن والحفاظ على حصص الشركات المشترية للأقطان.

أضاف أن الجمعية طالبت بتخفيض قيمة الفائدة لتمويل شراء محصول القطن موسم 2024-2025 نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار الأقطان المنافسة للقطن المصرى.

أوضح أن إجمالى ما تحتاجة الشركات لتمويل شراء محصول القطن الموسم المقبل يبلغ 23 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنوك تمول نحو80% من عمليات الشراء.

وقال إن مستوى الفائدة يصل حاليًا إلى 30% مطالبًا بتخفيضها إلى 5%، أسوة بالمبادرات التمويلية التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى لقطاعات أخرى.

بلغت المساحات المنزرعة من القطن خلال موسم 2024-2025 وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى 311 ألف فدان وفقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.