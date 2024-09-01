مستثمرون سودانيون ينقلون أنشطتهم الصناعية إلى مصر - جريدة البورصة

قال شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى إن الفترة الأخيرة شهدت تسارع دخول الاستثمارات السودانية إلى السوق المصرى، سواء بشكل ذاتى أو عبر شراكات، متوقعًا أن يسهم ذلك فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل.

أضاف لـ”البورصة” أن دخول مزيد من الاستثمارات السودانية إلى مصر فى الفترة الحالية سيخفف العبء عن الحكومة المصرية، التى تتحمل مسؤولية توفير احتياجات النازحين بسبب الصراع القائم فى السودان.

وأضاف لـ”البورصة” أن طول أمد الصراع أرهق المستثمرين السودانيين وكبدهم خسائر فادحة، والمجلس أوقف نشاطه مؤقتًا لحين وضوح الرؤية وتهدئة الأوضاع.

موضوعاتهيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى 400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـ”إيسترن كومبانى” لاستيراد المواد الخام ((جراند برنت)) لتصنيع الورق تستهدف 168 مليون جنيه مبيعات العام الجارى

واندلع الصراع فى السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع فى أبريل من العام الماضى، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.

وردًا على سؤال“البورصة” حول إمكانية تقديم المستثمرين السودانيين تجربة اقتصادية مشابهة لتجربة المستثمرين السوريين واليمنيين، قال الجبلي:“نجاح المستثمرين السوريين واليمنيين فى مصر يؤكد أن المناخ الاستثمارى المصرى داعم لأى أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية مهما كانت جنسية المستثمر”.

وأوضح أن عدد السودانيين النازحين فى مصر كبير جدًا، نظرًا للقرب الجغرافى بين البلدين والتقارب الثقافي أيضًا.

وأكد الجبلى أن مصر أحسنت ضيافة السودانيين من خلال توفير ملاذ آمن لمئات الآلاف ممن فروا من الحرب.

وأشار إلى أن مصر والسودان، قبل اندلاع الصراع، كان لديهما برامج وخطط لتعظيم التبادل التجارى، الذى سجل ارتفاعًا بنسبة 18.2% خلال عام 2022 ليبلغ 1.434 مليار دولار، مقابل 1.212 مليار دولار فى عام 2021.

وبلغت صادرات مصر إلى السودان نحو 929 مليون دولار خلال عام 2022، بينما وصلت صادرات السودان إلى مصر إلى نحو 504.5 مليون دولار، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وتستورد مصر من السودان اللحوم الحية، والسمسم، والفول السودانى، والقطن، والبذور الزيتية.

وفى المقابل تصدر مصر للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع، أهمها: الكيماويات، المواد الغذائية، السكر، الآلات والمعدات.

وأوضح الجبلى أن مصر وجهة جيدة للمستثمرين، حيث تستفيد المشروعات الجديدة من الاتفاقيات التجارية مع دول ومنظمات دولية، بما فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) والكوميسا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمنتجات السودانية للوصول إلى أسواق دولية دون تحمل أعباء جمركية كبيرة.

وأضاف أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، بما فى ذلك تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء الضريبية، كما شهدت مصر استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، بداية من شبكات الطرق، والموانئ إلى مشروعات الطاقة الكبرى، مما يسهم فى تقليل تكاليف النقل والإنتاج ويزيد من جاذبية مصر كمركز للإنتاج والتصدير.