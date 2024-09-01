((جراند برنت)) لتصنيع الورق تستهدف 168 مليون جنيه مبيعات العام الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة جراند برنت لحلول الطباعة المتكاملة، المتخصصة فى تصنيع
الورق، تحقيق 168 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الحالى، بدعم من مضاعفة الطاقة الإنتاجية ودخول أسواق أفريقية جديدة أبرزها دولتى غانا وأنجولا.
قال أنور محفوظ رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تحسن مناخ الأعمال بعد إنفراج أزمة الدولار وتوافر العملة الصعبة بالبنوك ساهم فى دوران عجلة التصنيع للشركة نظرًا لأنها تستورد 100% من خامات التصنيع ومستلزمات الإنتاج.
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ولفت إلى أن حجم الإنتاج الكلى للشركة يقدر بنحو 200 طن شهريًا، وتسعى لزيادته 50% عقب استقبال طلبات تصديرية جديدة من بعض دول أفريقيا.
تابع أن الشركة تستورد مستلزمات إنتاج من الصين وفنلندا بقيمة 15 مليون جنيه شهريًا، بينما تصدر جزء من إنتاجها للسعودية وسوريا وليبيا.
وسجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق 464 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 427 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنمو 8.6%، وفقًا للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.
ويعمل فى مصر نحو 120 مصنعًا بقطاع الورق والكرتون، وفقًا لبيانات شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية.
كتبت – فاطمة أسامة:
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