((جراند برنت)) لتصنيع الورق تستهدف 168 مليون جنيه مبيعات العام الجارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جراند برنت لحلول الطباعة المتكاملة، المتخصصة فى الورق، تحقيق 168 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الحالى، بدعم من مضاعفة الطاقة الإنتاجية ودخول أسواق أفريقية جديدة أبرزها دولتى غانا وأنجولا.

قال أنور محفوظ رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تحسن مناخ الأعمال بعد إنفراج أزمة الدولار وتوافر العملة الصعبة بالبنوك ساهم فى دوران عجلة التصنيع للشركة نظرًا لأنها تستورد 100% من خامات التصنيع ومستلزمات الإنتاج.

موضوعاتهيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى 400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـ”إيسترن كومبانى” لاستيراد المواد الخام مستثمرون سودانيون ينقلون أنشطتهم الصناعية إلى مصر

ولفت إلى أن حجم الإنتاج الكلى للشركة يقدر بنحو 200 طن شهريًا، وتسعى لزيادته 50% عقب استقبال طلبات تصديرية جديدة من بعض دول أفريقيا.

تابع أن الشركة تستورد مستلزمات إنتاج من الصين وفنلندا بقيمة 15 مليون جنيه شهريًا، بينما تصدر جزء من إنتاجها للسعودية وسوريا وليبيا.

وسجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق 464 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 427 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنمو 8.6%، وفقًا للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.

ويعمل فى مصر نحو 120 مصنعًا بقطاع الورق والكرتون، وفقًا لبيانات شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية.

كتبت – فاطمة أسامة: