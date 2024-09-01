%25 نموًا فى الحصيلة الضريبية أول شهرين من العام المالى الحالى - جريدة البورصة

ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام المالى الحالى بنحو 25% لتسجل 216 مليار جنيه، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2023-2024، بحسب مصادر حكومية.

وأوضحت المصادر لـ”البورصة” أن ضرائب ارتفعت إلى أكثر من 65 مليار جنيه فى يوليو وأغسطس مقارنة مع 50 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

موضوعات400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـ”إيسترن كومبانى” لاستيراد المواد الخام “منظومة القطن” تجهز 280 مركز تجميع لبدء“منظومة التداول” ارتفاع أسعار الأرز رغم بدء ظهور المحصول الجديد

بينما ارتفعت ضرائب القيمة المضافة بنحو 17 مليار جنيه لتسجل أكثر من 92 مليار جنيه.

وأرجعت المصادر ارتفاع الحصيلة إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالى الحالى، تعادل نحو 77% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، 11.8% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

ولتحقيق تلك المستهدفات تركز“المالية” خلال العام المالى الحالى على تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات، وتدرس تعبئة الموارد المحلية، والتى تشمل اعتماد ضريبة على الكربون لدعم تقليل الانبعاثات، وفرض ضريبة مقطوعة على المبيعات من المناطق الحرة فى مصر إلى السوق المحلى، وكذلك المشاركة فى تبادل المعلومات التلقائى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية تعمل على تقليص والحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية، والعمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، والتوسع فى الضرائب على التجارة الإلكترونية.

وأوضح“صندوق النقد” فى وقت سابق بأن الحكومة ستعمل على تحجيم الحوافز الضريبية الإضافية الجديد، رغم إنشاء منطقة حرة ضمن منطقة رأس الحكمة، وسيتاح لها استبدال الطابع الحالى لحوافز ضريبة الدخل للشركات بإطار عمل شفاف ومتماسك وفعال وموفر.