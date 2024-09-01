ارتفاع البضائع والرسوم يقفزان بأرباح شركات الشحن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد قطاع الشحن البحري العالمي للحاويات قفزة كبيرة في الأرباح، تجاوزت 10 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من الأحجام القياسية للبضائع المنقولة وارتفاع رسوم الشحن بعد تحويل المسارات في البحر الأحمر، وذلك وفقاً لتحليل جديد.

بلغ صافي لشركات الشحن البحرية الكبرى في العالم، بما في ذلك شركتي“إيه بي مولر ميرسك” الدنماركية و”كوسكو” (COSCO) الصينية، تقريباً ضعف ما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتجاوز 8.88 مليار دولار التي سجلت في الربع الثاني من 2023، وذلك بحسب تقرير صدر يوم السبت عن الخبير في شؤون القطاع جون مكاون.

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أشار مكاون إلى أن أرباح الربع الحالي قد تظهر زيادة جوهرية أخرى بالنظر إلى مدى استقرار سوق التجارة الدولية للبضائع.

أرباح القطاع

ازدهرت ثروات القطاع، الذي ينقل 80% من تجارة البضائع العالمية، خلال الوباء وسط الطلب القوي من المستهلكين والاضطرابات المتعلقة بكوفيد في سلاسل الإمداد، قبل أن تسجل خسارة جماعية أخرى في الربع الأخير من 2023، وفقاً لحسابات مكاون.

حالياً، تستفيد خطوط الشحن مرة أخرى من العوامل الإيجابية في العرض والطلب والأرباح ترتفع من جديد، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروة الوباء.

انحسرت القدرات التشغيلية نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تجبر السفن على اتخاذ مسارات أطول حول جنوب قارة أفريقيا. ساعد ذلك في رفع أسعار الحاويات الفورية وساهم في الازدحام في بعض الموانئ الكبرى.

التجار قلقون

رغم تلك الصعوبات، وصلت أحجام البضائع المنقولة عالمياً في الربع الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.4 مليون وحدة مقاسة بالحاويات ذات الطول 20 قدماً، متجاوزةً الرقم القياسي السابق 46.2 مليون من الربع الثاني لعام 2021، وذلك وفقاً لأرقام من شركة“كونتينر تريد ستاتيستيكس” (Container Trade Statistics) التي أشار إليها مكاون.

كان الطلب قوياً تحديداً في الولايات المتحدة، حيث يخزن تجار التجزئة والمستوردون الآخرون البضائع في المستودعات وسط قلقٍ حيال التعريفات الجديدة على السلع الصينية وإمكانية وقوع إضراب في موانئ الساحل الشرقي والخليج.

ورأى مكاون أن وقوع إضراب يشمل جميع الموانئ على الساحل، أو حتى في الموانئ الرئيسية، ستكون له تداعيات على شبكات الحاويات لدى جميع شركات الشحن الكبرى، وسرعان ما سيتسع تأثيره ليطال مناطق أخرى غير الولايات المتحدة.

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