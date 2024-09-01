هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفذت هيئة الدواء المصرية حملات تفتيشية على نحو 11 ألف مؤسسة صيدلية من“الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية”.
وقالت هيئة الدواء، إن قيمة المضبوطات بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث تم ضبط العديد من المخالفات تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.
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ونفذت الهيئة 190 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ وتم ضبط العديد من المخالفات، منها عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متعددة أبرزها ضبط 13 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات“القاهرة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية -الغربية -الفيوم – سوهاج- الإسكندرية”، بالإضافة إلى ضبط 13 مؤسسة غير مرخصة تدار كصيدلية بمحافظات (الشرقية وسوهاج والجيزة والإسكندرية والأقصر والفيوم والبحر الأحمر والمنيا).
وتم عمل مداهمة بنطاق محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإحدى الشقق السكنية يتم بها تخزين وتعبئة منتجات تجميل مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون في خطوة استباقية قبل تداول المنتجات بالأسواق.
كما تم ضبط 15 قضية متعلقة بتداول الأدوية من خلال الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لغلق الصفحات الإلكترونية التي تم ضبطها.
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