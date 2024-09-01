هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) نفذت هيئة الدواء المصرية حملات تفتيشية على نحو 11 ألف مؤسسة صيدلية من“الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية”.

وقالت هيئة الدواء، إن قيمة المضبوطات بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث تم ضبط العديد من المخالفات تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

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ونفذت الهيئة 190 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ وتم ضبط العديد من المخالفات، منها عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متعددة أبرزها ضبط 13 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات“القاهرة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية -الغربية -الفيوم – سوهاج- الإسكندرية”، بالإضافة إلى ضبط 13 مؤسسة غير مرخصة تدار كصيدلية بمحافظات (الشرقية وسوهاج والجيزة والإسكندرية والأقصر والفيوم والبحر الأحمر والمنيا).

وتم عمل مداهمة بنطاق محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإحدى الشقق السكنية يتم بها تخزين وتعبئة منتجات تجميل مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون في خطوة استباقية قبل تداول المنتجات بالأسواق.

كما تم ضبط 15 قضية متعلقة بتداول الأدوية من خلال الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لغلق الصفحات الإلكترونية التي تم ضبطها.