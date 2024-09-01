400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـإيسترن كومبانى لاستيراد المواد الخام

فتحت الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومبانى اعتمادات مستندية من عدة بنوك بقيمة تقترب من 400 مليون دولار لاستيراد المواد الخام والتى من المتوقع أن يصل بعضها خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما قاله هانى أمان العضو المنتدب للشركة.

وأضاف أمان فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن هناك تخطيطا مسبقا مع البنوك حول أوامر التوريد التى تصل الشركة من الموردين ويتم تنسيقها مع البنوك لتدبير السيولة الدولارية اللازمة، موضحًا أن الوضع الاقتصادى الحالى بات يسمح بسهولة بفتح الاعتمادات المستندية.

موضوعاتهيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى %25 نموًا فى الحصيلة الضريبية أول شهرين من العام المالى الحالى ((جراند برنت)) لتصنيع الورق تستهدف 168 مليون جنيه مبيعات العام الجارى

وأشار إلى أن الشركة تستهدف البدء فى ملف التصدير بالتعاون مع الشريك الإماراتى الذى يمتلك خبرة كبيرة وقاعدة بيانات واتصالات قوية ستسهل من عملية التصدير والوصول للأسواق المختلفة بما يجلب النفع على الشركة والاقتصاد المصرى ككل.

وحول أسعار السجائر، قال أمان إن القانون يسمح لوزارة المالية برفع الحد الأقصى للشرائح السعرية بواقع 12% سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ورجح أن تقوم وزارة المالية باستخدام حقها بزيادة الحد الأقصى للشرائح السعرية 12% خلال نوفمبر المقبل بموجب القانون.

وتابع أن الشركة تقوم بدورها بمراجعة أسعارها بناءً على التكاليف والمعطيات الاقتصادية، بما يسمح به سقف القانون.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج أعمال قوية، متوقعًا المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

ونما صافى إيرادات الشركة خلال العام الماضى بنسبة 20% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، مقابل 17.8 مليار جنيه خلال العام النمالى الأسبق.

وقفز مجمل الربح خلال نفس الفترة ليسجل 9.2 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفع صافى أرباح الشركة قبل الضرائب بنحو 17% ليصل إلى 11.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بأكمله، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال العام الذى يسبقها.

واقترحت الجمعية العمومية للشركة توزيعات أرباح نقدية بواقع 2.7 جنيه لكل سهم عن الفترة المنتهية فى يونيو 2024.