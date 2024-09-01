400 مليون دولار اعتمادات مستندية لـإيسترن كومبانى لاستيراد المواد الخام

(MENAFN
- Al-Borsa News) “أمان”: وزارة المالية قد تقوم بزيادة الحد الأقصى للشرائح السعرية 12% خلال نوفمبر المقبل
فتحت الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومبانى اعتمادات مستندية من عدة بنوك بقيمة تقترب من 400 مليون دولار لاستيراد المواد الخام والتى من المتوقع أن يصل بعضها خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما قاله هانى أمان العضو المنتدب للشركة.
وأضاف أمان فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن هناك تخطيطا مسبقا مع البنوك حول أوامر التوريد التى تصل الشركة من الموردين ويتم تنسيقها مع البنوك لتدبير السيولة الدولارية اللازمة، موضحًا أن الوضع الاقتصادى الحالى بات يسمح بسهولة بفتح الاعتمادات المستندية.
موضوعات متعلقة
هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 10 ملايين جنيه الشهر الماضى %25 نموًا فى الحصيلة الضريبية أول شهرين من العام المالى الحالى ((جراند برنت)) لتصنيع الورق تستهدف 168 مليون جنيه مبيعات العام الجارى
وأشار إلى أن الشركة تستهدف البدء فى ملف التصدير بالتعاون مع الشريك الإماراتى الذى يمتلك خبرة كبيرة وقاعدة بيانات واتصالات قوية ستسهل من عملية التصدير والوصول للأسواق المختلفة بما يجلب النفع على الشركة والاقتصاد المصرى ككل.
وحول أسعار السجائر، قال أمان إن القانون يسمح لوزارة المالية برفع الحد الأقصى للشرائح السعرية بواقع 12% سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ورجح أن تقوم وزارة المالية باستخدام حقها بزيادة الحد الأقصى للشرائح السعرية 12% خلال نوفمبر المقبل بموجب القانون.
وتابع أن الشركة تقوم بدورها بمراجعة أسعارها بناءً على التكاليف والمعطيات الاقتصادية، بما يسمح به سقف القانون.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج أعمال قوية، متوقعًا المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
ونما صافى إيرادات الشركة خلال العام الماضى بنسبة 20% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، مقابل 17.8 مليار جنيه خلال العام النمالى الأسبق.
وقفز مجمل الربح خلال نفس الفترة ليسجل 9.2 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارتفع صافى أرباح الشركة قبل الضرائب بنحو 17% ليصل إلى 11.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بأكمله، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال العام الذى يسبقها.
واقترحت الجمعية العمومية للشركة توزيعات أرباح نقدية بواقع 2.7 جنيه لكل سهم عن الفترة المنتهية فى يونيو 2024.
MENAFN01092024000202011048ID1108624843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.