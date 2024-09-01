الصفوة للإنشاءات تطرح مشروع Laverta Bay فى رأس الحكمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة الصفوة للإنشاءات مشروع“Laverta Bay” الذى تنفذه على مساحة 18 فدان فى مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
وقال حسين الجندى، مدير شركة الصفوة للإنشاءات، إن الشركة تمتلك خبرات متنوعة من العمل فى قطاع الإنشاءات وتنفيذ مشروعات متنوعة للقطاع العام والخاص.
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وأضاف أن الشركة أعلنت عن أول مشروعاتها وهو“Laverta Bay” فى مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، والذى يقع على مساحة 18 فدان، وتم تصميم المشروع ليضم مبانى بنظام أرضى بحديقة ودور أول وثانى، كما يتم تسليم المشروع كامل التشطيب.
وأوضح إبراهيم عبد الرازق، مدير عام شركة الصفوة للإنشاءات، أن الشركة تعمل فى مجال المقاولات والأعمال العامة وأعمال الطرق، كما نفذت الشركة مشروعات منفصلة سكنية وأخرى تجارية بالإضافة لمشروعات تعليمية.
وقال إن الشركة وضعت خطة عمل استراتيجية قائمة على التنوع والتوسع فى مناطق ومدن متنوعة.
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