الصفوة للإنشاءات تطرح مشروع Laverta Bay فى رأس الحكمة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة الصفوة للإنشاءات مشروع“Laverta Bay” الذى تنفذه على مساحة 18 فدان فى مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.

وقال حسين الجندى، مدير شركة الصفوة للإنشاءات، إن الشركة تمتلك خبرات متنوعة من العمل فى قطاع الإنشاءات وتنفيذ مشروعات متنوعة للقطاع العام والخاص.

موضوعاتإطلاق شركة“ماونتن فيو السعودية” للاستثمار العقارى “سَفِلز مصر”: 75% نموًا فى أسعار مشروعات“رأس الحكمة” خلال 2024 “الإسكان” تنفذ 60 مشروعًا فى“الوادى الجديد” بتكلفة 6.47 مليار جنيه

وأضاف أن الشركة أعلنت عن أول مشروعاتها وهو“Laverta Bay” فى مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، والذى يقع على مساحة 18 فدان، وتم تصميم المشروع ليضم مبانى بنظام أرضى بحديقة ودور أول وثانى، كما يتم تسليم المشروع كامل التشطيب.

وأوضح إبراهيم عبد الرازق، مدير عام شركة الصفوة للإنشاءات، أن الشركة تعمل فى مجال المقاولات والأعمال العامة وأعمال الطرق، كما نفذت الشركة مشروعات منفصلة سكنية وأخرى تجارية بالإضافة لمشروعات تعليمية.

وقال إن الشركة وضعت خطة عمل استراتيجية قائمة على التنوع والتوسع فى مناطق ومدن متنوعة.