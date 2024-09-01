نقيب محطات المحروقات يطالب بالغاء نظام الربط الإلكتروني

MENAFN - Khaberni) خبرني - طالب نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات، الحكومة بالغاء نظام الربط الإلكتروني الخاص بها لإصدار رخص المهن.

وناشد سعيدات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ملف الانذار والربط الالكتروني المشترط في رخص المهن إلى وزارة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن اجراءات مديرية الأمن العام تشترط وضع كفالة بقيمة 500 دينار وهو ما لت تستطيعه 300 محطة محروقات عاملة في المملكة بسبب تردي الاوضاع مع تراجع مبيعات المحروقات.

وقال، إن وزارة الاقتصاد الرقمي تمتلك القدرة على الربط الالكتروني من خلال امتلاكها للتكنولوجيا المتطورة، مطالبا بنقل الملف اليها لتسهيل الاجراءات بدلا من مراجعة ابناء المحافظات لمديرية الأمن العام عدة مرات من أجل تحقيق شروط الترخيص.

وأوضح أن نحو 300 محطة محروقات في المدن الرئيسية قامت باجراءات الربط وفقا للشروط، ولكن المحطات المتواجدة في الارياف والقرى غير قادرة على تحقيق الشروط.

