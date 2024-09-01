Monday, 02 September 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقيب محطات المحروقات يطالب بالغاء نظام الربط الإلكتروني

9/1/2024 8:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - طالب نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات، الحكومة بالغاء نظام الربط الإلكتروني الخاص بها لإصدار رخص المهن.

وناشد سعيدات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نقل ملف الانذار والربط الالكتروني المشترط في رخص المهن إلى وزارة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن اجراءات مديرية الأمن العام تشترط وضع كفالة بقيمة 500 دينار وهو ما لت تستطيعه 300 محطة محروقات عاملة في المملكة بسبب تردي الاوضاع مع تراجع مبيعات المحروقات.

وقال، إن وزارة الاقتصاد الرقمي تمتلك القدرة على الربط الالكتروني من خلال امتلاكها للتكنولوجيا المتطورة، مطالبا بنقل الملف اليها لتسهيل الاجراءات بدلا من مراجعة ابناء المحافظات لمديرية الأمن العام عدة مرات من أجل تحقيق شروط الترخيص.

وأوضح أن نحو 300 محطة محروقات في المدن الرئيسية قامت باجراءات الربط وفقا للشروط، ولكن المحطات المتواجدة في الارياف والقرى غير قادرة على تحقيق الشروط.

MENAFN01092024000151011027ID1108624715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث