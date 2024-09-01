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8 قطاعات مستثناة من الإغلاق مبكراً بعمان - أسماء

9/1/2024 7:26:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يستثني قرار
تحديد الموعد الزمني لفتح وإغلاق المنشآت في العاصمة عمان
قطاعات السوبر ماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما ،كما
استثنى القرار أيام المناسبات والأعياد


بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة
عمان
سيبدأ في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

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