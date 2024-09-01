8 قطاعات مستثناة من الإغلاق مبكراً بعمان - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يستثني قرار
تحديد الموعد الزمني لفتح وإغلاق المنشآت في العاصمة عمان
قطاعات السوبر ماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية
وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما ،كما
استثنى القرار أيام المناسبات والأعياد
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة
عمان
سيبدأ في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
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