فقدوا وظائفهم في وزارة التربية - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التربية
والتعليم، اليوم الأثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم.
وتاليا نص الاعلان :
اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة التربية والتعليم
فاستنادا لأحكام المادة (٢/أ/٩٦) من نظام إدارة الموارد البشرية لقطاع العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤، وبناء على تنسيب عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، قررت اعتبار الموظفين المذكورين في الجدول المرفق فاقدين للوظيفة؛ لتغيبهما عن عملهما دون عذر مشروع مدة عشرة أيام فأكثر متصلة أو متقطعة خلال السنة ابتداء من التاريخ المبين ازاء كل منهم.
مصعب اديب محمد ابو حلاوة
/ عين الباشا / 30/4/2024
احمد هاني عبد الرحمن القواسمة /
قصبة اربد / 11/4/2024
MENAFN01092024000151011027ID1108624709
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