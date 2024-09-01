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فقدوا وظائفهم في وزارة التربية - أسماء

9/1/2024 7:26:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم.

وتاليا نص الاعلان :

اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة التربية والتعليم

فاستنادا لأحكام المادة (٢/أ/٩٦) من نظام إدارة الموارد البشرية لقطاع العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤، وبناء على تنسيب عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، قررت اعتبار الموظفين المذكورين في الجدول المرفق فاقدين للوظيفة؛ لتغيبهما عن عملهما دون عذر مشروع مدة عشرة أيام فأكثر متصلة أو متقطعة خلال السنة ابتداء من التاريخ المبين ازاء كل منهم.

مصعب اديب محمد ابو حلاوة
/ عين الباشا / 30/4/2024

احمد هاني عبد الرحمن القواسمة /
قصبة اربد / 11/4/2024

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