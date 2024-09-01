شركات النفط تضغط على هاريس لإعلان نواياها تجاه الطاقة والمناخ

يطالب قطاع النفط الأمريكي والجمهوريون كامالا هاريس بتوضيح موقفها تجاه قضايا الطاقة والمناخ، مع محاولة المرشحة الديمقراطية إرضاء قاعدتها التقدمية دون تهميش الناخبين في مناطق النفط الصخري مثل بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة المهمة.

وصرحت هاريس، منذ أيام، بأنها لم تعد تدعم حظر التكسير المائي، تلك التكنولوجيا التي فتحت المجال أمام ثورة النفط الصخري. ومع ذلك، فإن تراجع هاريس عن وجهة نظرها لم يحل دون توالي هجمات دونالد أو المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، الذين يعتقدون أنها ستضر بقطاع النفط والغاز في البلاد. وأفاد رؤساء أكبر مجموعتين للضغط في قطاع النفط بالولايات المتحدة، أن المرشحة الديمقراطية يتعين عليها أيضاً بيان ما إن كانت ستبقي أم ستضع حداً لتعليق الموافقات الفيدرالية على بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وما إن كانت تدعم القيود التي فرضتها إدارة بايدن على التنقيب.

وقالت آن برادبوري، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي: ((استناداً لما نعرفه عن مواقفها السابقة، ومشروعات القوانين التي رعتها، وتصريحاتها السابقة، فقد اتخذت موقفاً شديد العدوانية تجاه الطاقة وقطاع النفط والغاز)). وأردفت: ((هذه تساؤلات سياسية مهمة تؤثر على حياة كل أسرة وشركة أمريكية، ويستحق الناخبون فهمها على نحو أفضل عند اتخاذهم قرارهم عند التصويت في نوفمبر)).

وأكد مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، أكثر مجموعات الضغط قوة لصالح كبرى شركات النفط، وجوب توضيح هاريس ما إن كانت ستبقي على سياسات إدارة بايدن التي أطلقت العنان لـ ((حملة تنظيمية لم تشهد الصناعة لها مثيلاً من قبل)).

أما دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، فقد اتهم هاريس بالتخطيط لشن ((حرب على الطاقة الأمريكية))، وكرر توجيه الاتهامات لها والرئيس جو بايدن بالتسبب في ارتفاع أسعار الوقود بالأعوام الأخيرة. ويوم الخميس، تعهد ترامب بإلغاء سياسات إدارة بايدن التي ((تشوه أسواق الطاقة)). ووصف الرئيس السابق التغير المناخي بأنه خديعة، وأفاد مستشاروه بأنه سيلغي تشريع بايدن المناخي الذي تعتبره الإدارة بصمة لها، وهو قانون الحد من التضخم.

ويأتي الجدال حول سياسة هاريس للطاقة مع توددها هي وترامب للعمال في بنسلفانيا، المنتجة العملاقة للغاز الصخري والتي توظف 72.000 عامل، وهي مجموعة كبيرة من الناخبين التي من المرجح أن تكون حاسمة في ولاية فاز بها بايدن بفارق ضئيل خلال انتخابات عام 2020.

وكانت كامالا هاريس أعلنت في عام 2019 دعمها حظر عمليات التكسير المائي، لكنها صرحت لشبكة ((سي إن إن))، الخميس الماضي، عن تخليها عن هذا الموقف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها التمتع بـ ((اقتصاد مزدهر يعتمد على الطاقة النظيفة دون حظر عمليات التكسير المائي)).

وبلغ إنتاج النفط والغاز الأمريكي مستويات قياسية في عهد بايدن، حتى رغم التوسع السريع الذي حظيت به قدرات الطاقة النظيفة. لكن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الغاز على وجه الخصوص يشعرون بكثير من القلق، بسبب التعليق الفيدرالي لبناء منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يوفر إمدادات لعملاء في أوروبا وآسيا، وقالوا إن هذه السياسة ستعرقل زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي.

ولفت توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة ((إي كيو تي)) التي تتخذ من بنسلفانيا مقراً لها وتعد أكبر منتجة للغاز الطبيعي الأمريكي، إلى وجوب رفع هاريس للقيود، معتبراً أن هذه القيود تعرض أمن الطاقة للخطر.

واستطرد: ((بافتراض أني سأتجاهل تصريحاتها المعادية للتكسير المائي قبل أربعة أعوام لثانية واحدة، فهلّا نتحدث عن تعليق بناء محطات الغاز الطبيعي المسال الذي فرض خلال العام الجاري؟ إنها سياسة واجهت انتقادات هائلة من كل الأطراف، من حلفائنا ومن الصناعة ومناصري البيئة. إنها خطوة للوراء فيما يتعلق بالمناخ وأمن الطاقة الأمريكي)).

وفي حين جعل بايدن المناخ في صميم حملته الانتخابية لعام 2020، لكن هاريس التزمت الصمت إلى حد كبير، ولم تشر إلى التغير المناخي إلا بصورة عابرة في الكلمة التي ألقتها خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي.

ويرى كيفين بوك، المدير الإداري لدى ((كلير فيو إنرجي بارتنرز)): ((يبدو الأمر وكأن حملة هاريس اعتبرت أنه من الأفضل تفادي استعداء المنتجين أو النشطاء البيئيين عن طريق تحاشي الحديث كلياً عن هذه المسائل)).

لكن الناخبين الذين يركزون على المسائل البيئية أقل انزعاجاً مقارنة بالمسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة من عدم إعلان هاريس سياسة صريحة. وقالت كاسيدي دي باولا، مديرة الاتصالات لدى مؤسسة ((فوسيل فري ميديا)) غير الهادفة للربح: ((لنكن واضحين، إن أكثر السياسات المناخية أهمية في الوقت الراهن هي هزيمة ترامب في نوفمبر))، مضيفة: ((لن تكون التفاصيل السياسية المعقدة في العالم ذات مغزى إذا سيطر منكرو التغير المناخي على البيت الأبيض)).

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الأذرع السياسية لرابطة الناخبين المحافظين على البيئة و((كلايمت باور)) وصندوق الدفاع عن البيئة، عن حملة إعلانية بقيمة 55 مليون دولار؛ دعماً لهاريس في الولايات المتأرجحة، على أن تركز الحملة على المسائل الاقتصادية وليس المناخية.

وعلى النقيض، حاول ترامب استمالة مسؤولي قطاع النفط الذين يدعمون تعهداته بإلغاء القواعد التنظيمية والتخلي عن إعانات الطاقة النظيفة. وتلقت حملته الانتخابية قرابة 14 مليون دولار من هذا القطاع في يونيو الماضي، أي قرابة ضعف ما حصلت عليه منه في مايو، بحسب بيانات ((أوبن سيكرتس)).