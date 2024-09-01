احتدام المواجهة مع شركات الذكاء الاصطناعي حول حقوق النشر

تواجه أبرز شركات الذكاء الاصطناعي سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق النشر، بالإضافة إلى اتهامات بالاستيلاء المكثف على البيانات من الإنترنت. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب وصول الشركات الناشئة إلى ما يعرف بـ ((حدود البيانات))، ما يعوق تحقيق تقدم جديد في هذا المجال التكنولوجي.

وأقام ثلاثة مؤلفين أخيراً دعوى قضائية ضد شركة ((أنثروبيك))، متهمين إياها بـ ((انتهاك حقوق النشر لمئات الآلاف من الكتب)). ويدعي المؤلفون أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، ((لم تسع قط للحصول على إذن - فضلاً عن دفع أي تعويض - لنسخ واستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب نماذجها)).

وتأتي الدعوى الجماعية لتضاف إلى قائمة طويلة من قضايا حقوق الطباعة والنشر التي تنظرها المحاكم، ولعل أبرزها الدعوى التي رفعتها ((نيويورك تايمز)) ضد ((أوبن إيه آي)) و((مايكروسوفت)) أواخر العام الماضي. وقالت ((نيويورك تايمز)) إن الشركتين ((تحققان ربحاً من الانتهاك الجسيم لحقوق الطباعة والنشر، والاستغلال التجاري، وسرقة الملكية الفكرية للصحيفة)).

وإذا نجحت الدعوى، فمن شأن الحجج التي ساقتها الناشرة أن تمتد لتشمل شركات أخرى تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي اعتماداً على محتوى مأخوذ من أنحاء شبكة الإنترنت، مما سيفتح المجال أمام مزيد من الدعاوى القضائية.

وحققت شركات الذكاء الاصطناعي تقدماً كبيراً في الثمانية عشر شهراً الماضية، لكنها بدأت في مواجهة ما يسميه خبراء ((حدود البيانات))، مما يجبرهم على البحث على نحو أكثر تمحيصاً في الإنترنت، وإبرام صفقات للوصول إلى مجموعات خاصة من البيانات، أو الاعتماد على بيانات اصطناعية.

وقال ألكس راتنر، الشريك المؤسس لشركة ((سنوركل إيه آي)) التي تعمل على بناء مجموعات البيانات لصالح الشركات: ((لم تعد هناك وجبات مجانية. ليس بإمكانك تجريف بيانات على مستوى الإنترنت بعد الآن. هذه هي الحدود التي وصلنا إليها اليوم)).

وواجهت ((أنثروبيك))، التي تصف نفسها بأنها شركة ناشئة ((مسؤولة)) في مجال الذكاء الاصطناعي، اتهامات من أصحاب مواقع إلكترونية في أغسطس بـ ((تجريف البيانات بصورة سافرة)) لتدريب أنظمتها. وواجه ((بيربليكستي))، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يهدف إلى التغلب على احتكار ((جوجل)) للبحث على الإنترنت، لاتهامات مماثلة.

وتسببت ((جوجل)) ذاتها في مخاوف في صفوف الناشرين، الذين واجهوا صعوبة في حظر تجريف الشركة للبيانات من على مواقعهم لتدريب أداتها للذكاء الاصطناعي، دون التسبب في حرمان أنفسهم من الظهور في نتائج البحث.

وتخوض الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة للهيمنة على المجال، وتتطلب هذه الهيمنة جبالاً من البيانات التي يمكن للنماذج التدرب عليها، إلى جانب خوارزميات متطورة على نحو متزايد، فضلاً عن مزيد من أشباه الموصلات القوية لتساعد روبوتات الدردشة الخاصة بها في توليد ردود إبداعية شبيهة بردود البشر.

وجمعت ((أوبن إيه آي))، التي أطلقت ((تشات جي بي تي))، و((أنثروبيك)) أكثر من 20 مليار دولار أمريكي لبناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي قوية، بإمكانها التجاوب مع أوامر بلغة محايدة، علاوة على الحفاظ على تقدمها على الوافدين الجدد إلى المجال، بما في ذلك شركة ((إكس إيه آي)) التابعة لإيلون ماسك. ومع ذلك، فقد تسببت المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في وقوعها بمرمى نيران الناشرين ومالكي المحتوى الذي تحتاج إليه هذه الشركات لتطوير النماذج.

تهدف الدعوى التي رفعتها ((نيويورك تايمز)) إلى إثبات استغلال ((أوبن إيه آي)) فعلياً لمحتواها وأنها تعيد إنتاجه بطرق ((تجعلها بديلة للتايمز وتسرق بذلك منها الجمهور)). ومن شأن حسم هذه القضية أن يسمح بتوضيحات أكبر للناشرين بشأن قيمة محتواهم.

وفي الوقت ذاته، تبرم شركات الذكاء الاصطناعي صفقات مع ناشرين لضمان إنتاج روبوتات الدردشة التابعة لها ردوداً دقيقة ومحدثة. وعقدت ((أوبن إيه آي))، التي أعلنت أخيراً عن منتجها الخاص للبحث، صفقة مع ((كوندي ناست))، ناشرة مجلتي ((نيويوركر)) و((فوج))، بجانب اتفاقيات مع آخرين يشملون ((ذي أتلانتيك)) و((تايم)) و((فاينانشال تايمز)). كما وقعت ((بيربليكستي)) اتفاقيات تقاسم إيرادات مع عدد من الناشرين.

ولم تعلن ((أنثروبيك)) بعد عن عقدها شراكات مماثلة، لكن الشركة الناشئة قامت في هذا السياق خلال شهر فبراير الماضي بتعيين توم تورفي، الذي عمل في ((جوجل)) 20 عاماً وعمل على شراكات استراتيجية ربطت بين عملاقة البحث وناشرين كبار.

من جانبها، فإن ما فعلته ((جوجل)) في إرساء سابقة بشأن شكل العلاقة بين الناشرين وشركات التكنولوجيا اليوم يعد متقدماً عما فعلته أي شركة أخرى. ففي عام 2015، فازت ((جوجل)) بقضية ضد مجموعة من المؤلفين الذين ادعوا أن مسحها وفهرستها لأعمالهم انتهكت قواعد الاستخدام العادل. واستند الفوز بالقضية إلى حجة مفادها أن استخدام ((جوجل)) للمحتوى كان ((تحويلياً للغاية)).

أما قضية ((نيويورك تايمز)) ضد ((أوبن إيه آي))، فتتوقف على الادعاء بأنه ((لا من شيء تحويلي بالمرة)) حيال استغلال شركة التكنولوجيا للمحتوى الذي أنتجته الصحيفة. وسيكون الحكم الذي سيصدر في هذه القضية بمثابة سابقة للناشرين. ومع ذلك، فقد استغرقت نهاية قضية ((جوجل)) عقداً، وخلاله، كانت عملاقة البحث قد تمكنت بالفعل من الاستحواذ على وضع مهيمن.