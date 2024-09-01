63.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 8 أشهر بنمو 83.5 %

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 63 ألفاً و899 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 83.5 % مقارنة بـ 34 ألفاً و818 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة ومن بينها ((باركن)) و((سبينس)) وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد ((البيان))، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو و7554 حساباً في أغسطس الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 76.5 % مقارنة بنحو 4295 حساباً جديداً في أغسطس 2023.

واستحوذت شركة ((بي إتش إم كابيتال)) على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 24.3 ألف حساب، ثم ((الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية)) بواقع 15.38 ألف حساب، ثم ((الرمز كابيتال)) 8012 حساباً، يليه ((أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية)) 3995 حساباً.