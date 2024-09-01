دبي تتقدم 20 مركزاً بمؤشر الشفافية العقارية العالمي في 8 سنوات

شهد القطاع العقاري في دبي تحسناً استثنائياً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي على مدار الأعوام الماضية، إذ تقدمت الإمارة 20 مركزاً على المؤشر خلال 8 سنوات إذ تعد اليوم واحدة من أفضل المدن عالمياً التي شهدت تحسناً كبيراً في مستوى الشفافية.

ووفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمية لعام 2024 عن شركة «جيه إل إل» حلت إمارة دبي في المركز 28 على المستوى العالمي، متقدمة 20 مركزاً خلال 8 سنوات، حيث قفزت من المرتبة 48 في العام 2016 إلى المرتبة 40 في العام 2018 ثم إلى المرتبة 36 في 2020 وواصلت التقدم إلى المرتبة 31 عالمياً في العام 2022.

وأفاد التقرير بأن إمارة دبي تحتل اليوم المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الشفافية العالمي، كما تحتل الإمارة مراتب متقدمة على مستوى العالم في مجال التحسين السنوي المستمر 2024، حيث تستفيد من التركيز الحكومي على فعالية السوق.

كما استمرت دبي في تعزيز بياناتها وعروض الخدمات من خلال منصة دبي ريست، مع تحسينات إضافية في تشريعات مكافحة غسل الأموال وزيادة توافر المعلومات من كل من مزودي السوق الراسخين والناشئين، إلى جانب إطلاق مبادرات تركز على التكنولوجيا بما في ذلك حاضنة الابتكار العقاري ومجموعة دبي بروبتيك.

وعلى المستوى العالمي، حلت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، تليها فرنسا، أمريكا، أستراليا، كندا، هولندا، نوزيلندا، إيرلندا، السويد، ألمانيا، اليابان.

وعلى الصعيد العربي، جاءت الإمارات أولاً، تليها السعودية، ثم المغرب، مصر، قطر، الأردن، عُمان، الجزائر، تونس، لبنان، ويأتي العراق في المرتبة الأخيرة على المستوى العربي والعالمي في المرتبة 89 عالمياً.

وقال التقرير إن شفافية العقارات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في أوقات عدم اليقين، حيث إن الأسواق الأكثر شفافية تتقدم للأمام وتستعد للدورة الاقتصادية التالية، إذ تعد الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا من بين أفضل الدول التي حققت تحسناً على مستوى العالم، بينما دخلت سنغافورة مجموعة «الشفافية العالية» لأول مرة، مدعومة بالتركيز على الاستدامة والخدمات الرقمية.

وقد اجتذبت هذه المجموعة من البلدان أكثر من 1.2 تريليون دولار من الاستثمار العقاري التجاري المباشر على مدار العامين الماضيين، أي أكثر من 80 % من الإجمالي العالمي.

وهناك العديد من الأسواق الرئيسة التي أحرزت تقدماً وتركز على تمكين مستويات أعلى من المؤسسية - بما في ذلك المدن الرائدة في الهند والصين وكوريا الجنوبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والإمارات.

وتتسارع وتيرة التغيرات الهيكلية التي تؤثر على أسواق العقارات - من التحولات الديموغرافية إلى أهداف الاستدامة والتقدم التكنولوجي، وتتقاطع هذه التغييرات طويلة الأجل مع التحديات الدورية، حيث تعالج الشركات والأسواق تعديلات سريعة على التسعير وآفاق النمو.

ويقدم أكبر عام انتخابي في التاريخ والتوترات الجيوسياسية المستمرة والصراعات عناصر إضافية من عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء العالم، وتعني كل هذه العوامل أن الشفافية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يستعد المستثمرون العقاريون والمستأجرون والحكومات للانتقال إلى دورة عقارية جديدة والمرحلة التالية من النمو الحضري.



