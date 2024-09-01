«كلاود 22» تطلق تجربة السباحة الليلية في «أتلانتس ذا رويال»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت ((كلاود 22)) مؤخراً تجربة السباحة الليلية خلال الصيف مع جلسات ضوء القمر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمناظر الغسق في منتجع ((أتلانتس ذا رويال)) فوق جزيرة النخلة المتلألئة.
وتدعو جلسات ضوء القمر الضيوف للاستمتاع بالغطس بعد الغروب تحت السماء المزينة بالنجوم، في حمام السباحة السماوي لمسافة 90 متراً في ((كلاود 22))، قبل الاسترخاء على سرير عائم أو في كابانا فاخرة.
ويضم ((كلاود 22)) حمام سباحة لا متناه وأسرة عائمة، و11 كبينة فاخرة مع مسابح خاصة، بالإضافة إلى كبائن VVIP طابقين كاملة مع مسبح لا متناه عائم خاص به. ويضم ((كلاود 22)) أيضاً مقهى اللوتس، الذي استوحي تصميمه من شكل ورقة اللوتس ويتمتع بمكان للسباحة مثالي لمحبي المناظر الجميلة عند غروب الشمس.
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