Monday, 02 September 2024 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«كلاود 22» تطلق تجربة السباحة الليلية في «أتلانتس ذا رويال»

9/1/2024 7:26:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت ((كلاود 22)) مؤخراً تجربة السباحة الليلية خلال الصيف مع جلسات ضوء القمر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمناظر الغسق في منتجع ((أتلانتس ذا رويال)) فوق جزيرة النخلة المتلألئة.

وتدعو جلسات ضوء القمر الضيوف للاستمتاع بالغطس بعد الغروب تحت السماء المزينة بالنجوم، في حمام السباحة السماوي لمسافة 90 متراً في ((كلاود 22))، قبل الاسترخاء على سرير عائم أو في كابانا فاخرة.

ويضم ((كلاود 22)) حمام سباحة لا متناه وأسرة عائمة، و11 كبينة فاخرة مع مسابح خاصة، بالإضافة إلى كبائن VVIP طابقين كاملة مع مسبح لا متناه عائم خاص به. ويضم ((كلاود 22)) أيضاً مقهى اللوتس، الذي استوحي تصميمه من شكل ورقة اللوتس ويتمتع بمكان للسباحة مثالي لمحبي المناظر الجميلة عند غروب الشمس.

MENAFN01092024000110011019ID1108624704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث