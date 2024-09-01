«كلاود 22» تطلق تجربة السباحة الليلية في «أتلانتس ذا رويال»

أطلقت ((كلاود 22)) مؤخراً تجربة السباحة الليلية خلال الصيف مع جلسات ضوء القمر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمناظر الغسق في منتجع ((أتلانتس ذا رويال)) فوق جزيرة النخلة المتلألئة.

وتدعو جلسات ضوء القمر الضيوف للاستمتاع بالغطس بعد الغروب تحت السماء المزينة بالنجوم، في حمام السباحة السماوي لمسافة 90 متراً في ((كلاود 22))، قبل الاسترخاء على سرير عائم أو في كابانا فاخرة.

ويضم ((كلاود 22)) حمام سباحة لا متناه وأسرة عائمة، و11 كبينة فاخرة مع مسابح خاصة، بالإضافة إلى كبائن VVIP طابقين كاملة مع مسبح لا متناه عائم خاص به. ويضم ((كلاود 22)) أيضاً مقهى اللوتس، الذي استوحي تصميمه من شكل ورقة اللوتس ويتمتع بمكان للسباحة مثالي لمحبي المناظر الجميلة عند غروب الشمس.