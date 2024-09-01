برؤية محمد بن راشد.. دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي

اقترن اسم دبي بالابتكار، والتفكير خارج الصندوق، والرؤية المذهلة التي لا تتوقف عند حدود، أو تحد نفسها بسقف. وهذا جاء نتيجة مسيرة حافلة بالتجارب النوعية، التي تغلبت على منعطفات وتحديات عديدة، شهدها العالم، وألقت بظلالها على المنطقة.

ومن يراجع تاريخ دبي، يكتشف أن ((الابتكار)) و((التفكير خارج الصندوق)) و((الرؤية الاستشرافية)) والرهان على المستقبل، كانت على الدوام حاضرة في فكر ونهج القيادة.

ولعل كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه ((قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً))، التي يسرد فيها مسيرة الإمارة عبر مختلف المحطات التاريخية تؤكد ذلك.

ويمكن لأي إنسان يتأمل هذه العبارات المتكررة (((الابتكار)) و((التفكير خارج الصندوق)) و((الرؤية الاستشرافية))) أن يحدس أنها عناوين رئيسة في لائحة ((قيم دبي)). أصيلة، وراسخة، وحاضرة في كل محطات مسيرتها. كما يمكن ملاحظة أن هذه العناوين تبني متفرقة ومجتمعة مفهوماً مركزياً، يمكن التعبير عنه بكلمة واحدة: ((الإبداع)).

لقد اعتمدت دبي طوال مسيرتها التنموية، وفي صنع نموذجها الفريد، على الإبداع، هذه الطاقة الهائلة، التي هي في الواقع أهم مصدر متجدد ومستدام للطاقة. وقد حظيت وعلى الدوام، بقيادة ارتقت بهذه المفاهيم.

وهنا، يجدر الانتباه إلى أن ارتباط دبي التاريخي بالإبداع، وجد تجسيده بارتباط الفكر القيادي في دبي، نفسه، بصنوف الإبداع، ولا سيما الشعر؛ فلم تكن مصادفة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو شاعر مكرس، وصاحب منظوم فتح له القلوب، ومنحه نعمة مخاطبة الإحساس والتأثير به.

كما أنها لم تكن محض مصادفة أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو بدوره شاعر يتسيد بحور الكلمة، ويمسك بناصية القوافي.

وهذا الارتباط التاريخي بين الفكر القيادي في دبي والإبداع، بالاقتران مع الرؤية التي تعتمد الابتكار وتفكر خارج الصندوق وتستشرف المستقبل، أحدث نقلة نوعية في النظرة العامة للثقافة والفنون وبقية صنوف الإبداع الإنساني، وأسس لوعي عصري يربطها بالتنمية، من خلال التأكيد على أثرها الاقتصادي في الحياة، وأقرها، واعتمدها، قطاعاً اقتصادياً أصيلاً، له استراتيجيته الخاصة، وتشريعاته الناظمة، وتسهيلاته المحفزة.

وفي هذا المجال، تكاملت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسارات تضافرت لتؤسس لمنظومة شاملة، بثلاثة أركان: الإنسان، والإبداع، والأعمال.

محطات في الطريق

في الواقع، لم يكن الإبداع يوماً بعيداً عن اهتمام القيادة الرشيدة. ولكن هذا الاهتمام سجل طفرات نوعية في السنوات الماضية، ليحقق إنجازات مذهلة. وعليه، فإن من الأهمية بمكان استعراض أهم محطات هذا الاهتمام ومنجزاته:

مطلع سبتمبر العام 2019، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة)).

في أبريل عام 2021، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6 % في نهاية 2020 إلى 5 % خلال خمس سنوات.

كما تتضمن الأهداف، مضاعفة عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية العاملة في القطاع الإبداعي من 8300 إلى 15 ألف شركة ومؤسسة بحلول 2025، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مضاعفة عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الإبداعي من 70 ألف وظيفة إلى 140 ألف وظيفة.

في مايو الماضي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ((استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى العام 2033))، وفيها أكثر من 200 مشروع ومبادرة وخطط داعمة، سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل في الفترة من 2024 حتى 2033، وتشمل 10 محاور رئيسة تـعنى بجودة الحياة، يتصدرها محور الثقافة والترفيه.

مطلع يونيو الماضي، تصدّرت دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير ((إف دي آي ماركتس)) الصادر عن فايننشال تايمز، ولتصنيف بيانات ((مجموعة الصناعات الإبداعية)) التابع للتقرير ذاته، حيث حافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير، متفوقةً على مدن عالمية مهمة مثل: لندن، ونيويورك، وسنغافورة.

وهذا النجاح، جاء منعكساً في بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي أكدت أن الإمارة نجحت في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2023، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في العام السابق بواقع 451 مشروعاً، فيما جاءت الترجمة المالية لذلك من خلال ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم (3.21 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 60 % ، وخلق 21563 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في العام ذاته، ما يمثل زيادة بنسبة 74 % مقارنةً بعام 2022.

منارات ومبادئ وقيم

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز ((الابتكار)) و((التفكير خارج الصندوق)) و((الرؤية الاستشرافية)) على نحو واضح وجلي.

الرؤية التنموية الواضحة، التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كل مفاصلها لم تكن بعيدة عن الثقافة وصنوف الإبداع المختلفة. لذا، نمت دبي في عهده بتسارع منقطع النظير، وفي كل حركة نمو كانت تهزم مستحيلاً، وتحقق إنجازاً قياسياً على المستوى العالمي.

وكانت تلك الإنجازات مليئة بالمعاني. وفي محطة تالية لا تقل أهمية، ومليئة بالمعاني الجليلة، وجه سموه واحدة من أكثر الدعوات طموحاً وأهمية في عصرنا. الدعوة إلى استئناف الحضارة العربية الإسلامية.

وتتابعت مبادرات سموه في هذا المجال، من قبل وبعد، فهو القائد المعاصر، الأكثر التفاتاً إلى الحاجات الثقافية والروحية عند الإنسان، والأشد وضوحاً في فكره ورؤيته وقيادته في فهم أهمية موقع الإبداع في الاقتصاد الوطني.

هذا في الوقت الذي استسلم فيه الوعي العربي إلى الفكرة القائلة إن المال والأعمال وشؤون الحياة العملية، لا تلتقي مع الممارسة الثقافية والفنية والفكرية، وإن هذه الممارسة الثقافية والفنية والفكرية هي ترف لا مردود مادياً له. وجاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبادراته، وهدم هذا الوهم المضلل، وقدم الثقافة والفنون والفكر كقطاع اقتصادي مهم.

من هنا، جاءت خطوات سموه منهجية، عبرت عن نفسها باستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي. المحددة بعناوين، والمجدولة زمنياً، والواضحة في مستهدفاتها، والطموحة في غاياتها.

مدرسة في القيادة

من المعروف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أنه مدرسة في القيادة، ونهج في التفكير، وقد حرص دوماً على دعم كل ما من شأنه بناء الإنسان الإماراتي المتعلم، الكفؤ، والمؤهل.

لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أوائل من التفت إلى بناء الإنسان، ولم يدخر وسعاً في السعي في هذا الاتجاه، وهذا ما سار عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكانت من ذخيرة سموه في الحياة، ((ثلاثة دروس مع بداية حكم راشد))، عناوينها الإنسان والإنسان والإنسان؛ الإنسان الذي لا يتوقف عن التعلم. والإنسان الذي يصنع قادة من الرجال الذين حوله.

ويمكننا أن نقدر أن درس ((الإنسان الذي يصنع قادة))، كان واحداً من أهم الـ((ثلاثة دروس مع بداية عهد راشد))، ومن أشدها حضوراً.

ولكن الأثر البليغ من بينها هو في السمات القيادية، التي يظهرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بقدرته الاستثنائية على تجسيد مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، ونظرته المستقبلية، وقربه من الناس. وكذلك التزامه الواعي بالرؤية الناظمة لنماء دبي وتقدمها.

وفي الواقع، يمثل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أحد أهم المسارات المتعلقة بمستقبل دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال. ومن هنا، فإنه من مواقعه كافة كان ولا يزال راعياً أولاً لدبي الإبداعية، ولاقتصادها الثقافي، ومن أكثر المتبحرين به، والمدركين لأهميته.

وفي هذا المجال، لا بد من القول إن دبي شهدت وتيرة متسارعة في النمو، في ظل رئاسة سموه لمجلسها التنفيذي، كما وجدت رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شغفه الكبير لتطبيق الأفكار الاستثنائية، مدى أوسع في التحقق. وكان من ذلك، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي حظيت برعايته، واهتمامه، وحسن عنايته وتدبيره، التي مكنت هذا القطاع من أن يتجذر في دبي مدعماً بأرقام قياسية.

إن الشغف الذي يحمله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل ضمانة مستقبلية لنمو قطاع الاقتصاد الإبداعي، الذي تنهي استراتيجيته مطلع أبريل المقبل سنواتها الخمس، بإنجازات وافية، لتنطلق إلى استراتيجية جديدة، تحمل عناوين مستقبلية، تبني على ما تحقق.

إدارة وقيادة

في سبتمبر الجاري، تتم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة))، خمس سنوات كاملة في موقعها تؤدي وتحقق التكليف الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد شهدت الكثير من الإنجازات، التي اندرجت تحت عناوين عديدة متنوعة.

وقد كان لهذا الجهد، الذي ذهب مباشرة إلى تحقيق الأهداف، ووضع ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي)) قيد التحقق، أثره في إغناء النشاط الإبداعي في الإمارة، وإزالة الجدران ما بين الموهبة والإبداع الفني والثقافي والفكر من جهة، وعالم الأعمال من جهة ثانية. وبهذا قدمت سموها نموذجاً فريداً وغائباً في مساحتنا العربية، يدمج النشاط الثقافي والفني مباشرة بالعمليات الاقتصادية الجارية.

لم يعد النشاط الثقافي والفني مجرد ممارسة هامشية تخضع للأهواء الفردية، ولا ممارسة عشوائية، وإنما هي نشاط له أثر اقتصادي، ووفق ذلك تمكنت سموها من تحقيق الاعتراف الاجتماعي والاقتصادي بالأنشطة الثقافية والإبداعية كـ((أصول)) يمكن ترجمتها إلى قيمة قابلة للتداول، أو قيمة للتقييم.

وفي الواقع، لم يكن أحد يتخيل الأبعاد المذهلة للمهمة التي أناطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حينما أوكل إليها مهمة رئاسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة))، وإعداد ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي))، وتنفيذها.

لقد كانت هذه مهمة تستثمر في ذلك الارتباط التاريخي بين دبي والإبداع، يعزز من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ارتباط دبي بأفكاره الأساسية، التي طورها لتكون مبادئ وقيماً دافعة ومحفزة، ومنها: ((اللامستحيل))، ((الرقم واحد))، ((الابتكار))، ((التفكير خارج الصندوق))، ((استشراف المستقبل)). وهذه بالمناسبة، لم تكن أفكاراً طارئة، ولكنها عصارة فكر وخيارات قائد خبر وعرف مسيرة وتجربة دبي جيداً.

وهنا، لا بد من القول إن من أكثر التجارب الملفتة في إدارة الملفات الاستراتيجية، هي تجربة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في توليها ملف ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي))؛ لقد طورت نهجاً في إدارة النشاط الثقافي، وتمكنت من استخدام رعايتها بفعالية لتوجيه الأشخاص المكلفين نحو تحقيق المستهدفات، واستطاعت أن تجعل من الدائرة التي أوكلت رئاستها إليها مرجعاً حاسماً في القطاع، ولربما أصبحت هذه الدائرة تحت رئاستها واحدة من أفضل دوائر ومؤسسات دبي تواصلاً وتفاعلاً مع الشركاء، فرادى (مبدعين) ومؤسسات، وكذلك إنتاج البرامج والمشاريع وتطبيق الاستراتيجية الموضوعة لها.

إن تجربة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في إدارة الملف الثقافي، وتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال، حملت إلينا مبدأين: الأول، تنظيم العمل الثقافي وتكييفه مع العمليات التنموية، والنجاح في تثبيت موقعه قطاعاً اقتصادياً أصيلاً.

والثاني، ضبط العلاقة بين ((المال والأعمال)) من جهة، والإبداع من جهة أخرى لجهة الحفاظ على الطابع الروحي العام للثقافة والفنون، وهذا تسنى لسموها من خلال الموازنة الدقيقة ما بين دور الحكومة الأصيل الذي حافظت عليه، وقوانين السوق الفعالة التي شجعتها.

وبهذا، مع النموذج الذي قدمته سموها، اتسع مشهد دبي لدرجة أنه من جهة أصبح مقراً لدور المزادات العالمية وشركات الإنتاج، فيما أصبحت دبي حاضنة لفن الأماكن العامة، وعاصمة لموسيقى المترو في العالم، من خلال المهرجان الفريد والشهير، (الفعاليات التي تحتفي بالإبداع الفردي وبالمواهب الجديدة).

اليوم، تقف دبي في هذا الموعد على أعتاب العام الأخير من السنوات المحددة لـ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي)). وهذا موعد مع نجاحات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في إدارة الملف الثقافي، وطريقتها اللافتة في تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيز المجتمع المحلي، وإقناع مجتمع المال والأعمال بأن الثقافة والفنون هما قطاع اقتصادي أصيل.

ركائز وملامح تصوغ قصة الغد

تمثل ((استراتيجية دبي للاقتصاد الابداعي)) تجربة مهمة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل كذلك على المستوى العربي، والأمر ببساطة أن عدداً وافراً من الدول العربية تمتلك مقومات قوية لبناء اقتصاد إبداعي، ولكنها مع ذلك لم تخض تجربة الاستثمار في هذا القطاع، وتنظيم عملياته، ودمجها في الاقتصاد الكلي.

من هنا، فإن هذه التجربة بالكوادر التي عملت عليها، وبالمؤسسات والأفراد الذين انخرطوا فيها، أسسوا لخبرة نادرة في منطقتنا، وتشتد الحاجة إليها يوماً بعد يوم. وربما يكون هذا واحداً من الإنجازات غير المنظورة بعد، وهي تحويل دبي إلى ((بيت خبرة)) في بناء وإدارة الاقتصاد الإبداعي.

ومن هنا، فإن حقيقة أن البلدان العربية ذات الإرث والمخزون التراثي وصاحبة الزخم الكبير في الإنجاز الإبداعي لا تزال تعيش حالة من العشوائية في التعامل مع هذا القطاع، فإن تجربة دبي في هذا المضمار يمكن أن تشكل حافزاً ونموذجاً يحتذى به. وفي الواقع، يعد هذا إنجازاً غير مسبوق. وربما غير متوقع؛ فالخبرة المتحققة في هذا المجال، تذكر بما حققته مؤسسات أخرى، في دبي، عاملة في مجال الاقتصاد التقليدي.

على سبيل المثال ما راكمته ((دبي للموانئ)) من خبرة وقدرة على إدارة الموانئ. وتجدر هنا ملاحظة أن ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي)) في جانب منها، تقوم على استقطاب الكفاءات والمواهب والمبدعين والأعمال في قطاع الاقتصاد الإبداعي، وتهيئة الظروف والبنية التحتية لـ((الشركات الناشئة)) العاملة في هذا المجال.

وقد وفرت حكومة دبي وفق ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي)) مساحات للأعمال والأنشطة الإبداعية ومجمعات متكاملة للتواصل بين أصحاب المجال الواحد، وإتاحة الإقامة الذهبية للمبدعين أسوة بالمستثمرين ورجال الأعمال.

ويعد ((حي دبي للتصميم)) مثالاً حياً على المجتمعات المتكاملة التي وفرتها حكومة دبي؛ وتبرز أهميته ليس فقط من أنه يوفر مجتمعاً للتواصل بين أعضاء المجال الواحد، المتعدد المتنوع، ولكن كذلك في أنه مجتمع يضع شركاء الأعمال المحتملين جنباً إلى جنب، وفي مكان واحد.

ومن المفروغ منه أن ((حي دبي للتصميم))، الذي يضم اليوم معهداً متخصصاً وعاملاً، تأسس في وقت سبق وضع ((استراتيجية دبي للاقتصاد الابداعي)). وهذا يعيدنا إلى أن الأصل كان كامناً وموجوداً في فكرة الارتباط التاريخي بين دبي والإبداع، حيث توجهت عناية القيادة الرشيدة، مبكراً، إلى تأسيس بنية تحتية وأساس تشريعي يسمحان ببناء قطاع الاقتصاد الإبداعي.

ويسجل لـ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي)) أنها تمكنت سريعاً من تحويل المتاحف والمكتبات من مجرد أصول جامدة، إلى وجهات يتفاعل معها الناس، وحواضن للفعاليات. كما أنها قادت إلى ضخ الدماء في طاقة التراث، بفنونه ومناسباته، وحولته إلى مفردة يومية متداولة.

وإن كان من شيء يمكن أن يقال هنا قياساً على هذه التجربة، فهو أن إمكانيات دبي في الاستثمار في قطاع الاقتصاد الإبداعي لا تزال كبيرة، وآفاقها غير منظورة، ولا يتحدد حجمها بالأرقام، ولكن بالأثر العميق الذي تحدثه، والمسارات الجديدة التي تفتحها.

وبالإشارة إلى هذه المسارات،فإن الاقتصادات الحديثة، المرنة، القادرة على مواجهة تقلبات دورة الأزمات العالمية، هي تلك التي تمتلك قطاع اقتصاد إبداعي أصيلاً.

وربما، هنا، يتوجب علينا أن نتذكر أن السنوات الخمس الماضية، شهدت في بدايتها انتشار وباء ((كورونا))، في العالم، ورأينا كيف أن الاقتصاد الإبداعي، كان الوحيد تقريباً، مثل الماء والخبز، حافظ على موقعه، بل لعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على الصحة النفسية للإنسان وثبات الأنظمة الاجتماعية في كل بقاع الأرض، وومن ثم تجاوز الأزمة.

لقد كانت وطأة وباء ((كورونا)) ثقيلة على العالم، ولكن الثقافة والفنون بأنواعها، التي تشكل قطاع الاقتصاد الإبداعي، أبعدت العقل الجمعي عن نظريات المؤامرة بكل ما يمكن أن تثيره من هلع.

وخلاصة تجربة الوباء تقول إن قطاع الاقتصاد الإبداعي هو قطاع سيادي، بحكم أنه أحد أهم ضوابط الأمن الاجتماعي، والحفاظ على ثبات المجتمعات. لذا، من الضروري التعامل معه باستراتيجيات متبصرة، مثل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

وفي المسار الذي قطعته لغاية الآن، ((استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي))، مساحات يمكن العمل عليها، تمثل بحد ذاتها فرصاً تاريخية. ومنها على وجه الخصوص حقوق الملكية الفكرية، التي لا تزال في عالمنا العربي حقلاً متروكاً بلا حرث، ولا سيما في الأدب، وكثير من مجالات المحتوى الأخرى.

وفي جانب آخر، تلامس اليوم دبي فكرة إعادة تسكين مجالات أخرى، حيوية، من الاقتصاد الإبداعي على أجندتها. وعلى وجه التحديد كل ما يندرج تحت عنوان ((المحتوى))، سواء كان مطبوعاً أو منشوراً بالوسائل التقليدية أو الرقمية، أو مسموعاً أو مرئياً.

ومن المؤكد أن مثل هذه المهمة تحتاج إلى روح كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعانيها الكبيرة الرشيدة، التي أكد من خلالها أن وظيفة الإعلام تنويرية، وليست دعائية أو توجيهية.

وهذا يقود إلى الإشارة بأن الشباب الإماراتيين اليوم يمتلكون منذ صغرهم ثقافة رقمية واسعة. بل يولدون وقد اكتسبوا هذه الثقافة بالسليقة. وبالتالي يمكن إيلاء اهتمام خاص إلى استثمار هذه الميزة الفريدة، ودفع النشء والشباب إلى اقتحام باب الأعمال في مجالات الإبداع المتعلقة بالشركات التي تقدم خدمات رقمية، لا سيما أن قطاع التواصل الاجتماعي الرقمي لا يزال يتسع للمزيد من التجارب.

وفي هذا الباب يمكن لمنظومة النشر، بتشريعاتها ومؤسساتها ومشاريعها، وباستلهام المزيد من الروح الإماراتية المتسامحة، أن تحفز على خلق وإيجاد علامات إماراتية عالمية في المجال الرقمي. لقد أصبح المحتوى اليوم، بإنتاجه وقدرته على التحرك والانتقال، رديفاً للمرونة والقوة الاقتصادية، وعلامة عليها. كما أنه أصبح واحداً من أدوات الحكم الرشيد.

لقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التفكير بالمستقبل، ومحاولة استشراف فروضه ومقتضياته، ومحاولة التجهز لها سلفاً. وتعلمنا من سموه، أيضاً، أن الناجح من بين الناس ليس ذاك الذي يكتفي بما يغدق به عليه الحاضر، بل ذاك الذي يفتح له المستقبل ذراعيه، مرحباً به.. أي من ينتدبه المستقبل، ويَكِل إليه مهمة صناعة الغد!