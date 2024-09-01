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1000 عازف لـ«البوق الألبي» يحققون رقماً قياسياً

9/1/2024 7:26:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق أكثر من 1000 عازف لآلة ((البوق الألبي)) رقماً قياسياً عالمياً لأكبر تجمع لآلات ((البوق الألبي)) على مرج في سويسرا، وفقاً لما أعلنته نقابة موسيقى اليودل السويسرية أول من أمس. وسعت النقابة، التي تمثل أيضاً عازفي البوق الألبي، إلى تحطيم الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2013، عندما عزف 508 عازفين معاً على قمة روهربيرج بالقرب من زيرمات.

وكان المنظمون يخططون لعدد 550 موسيقياً، لكن تم تسجيل عدد يقارب ضعف هذا العدد من داخل وخارج البلاد. تحت سماء مشمسة وفي أجواء احتفالية، عزفوا مقطوعات موسيقية على مرج ((كلوينالب)) في منطقة ((نيدفالدن)) لمدة خمس دقائق. وتعتبر الآلة الخشبية التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار جزءاً من الثقافة السويسرية.

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