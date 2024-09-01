1000 عازف لـ«البوق الألبي» يحققون رقماً قياسياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق أكثر من 1000 عازف لآلة ((البوق الألبي)) رقماً قياسياً عالمياً لأكبر تجمع لآلات ((البوق الألبي)) على مرج في سويسرا، وفقاً لما أعلنته نقابة موسيقى اليودل السويسرية أول من أمس. وسعت النقابة، التي تمثل أيضاً عازفي البوق الألبي، إلى تحطيم الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2013، عندما عزف 508 عازفين معاً على قمة روهربيرج بالقرب من زيرمات.
وكان المنظمون يخططون لعدد 550 موسيقياً، لكن تم تسجيل عدد يقارب ضعف هذا العدد من داخل وخارج البلاد. تحت سماء مشمسة وفي أجواء احتفالية، عزفوا مقطوعات موسيقية على مرج ((كلوينالب)) في منطقة ((نيدفالدن)) لمدة خمس دقائق. وتعتبر الآلة الخشبية التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار جزءاً من الثقافة السويسرية.
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