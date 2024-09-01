«رقصات العالم» في دبي نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستقطب دبي أبرز الفرق العالمية لتؤدي على أرضها إبداعات متفردة، موفرة لزوارها أجواء ترفيهية مفعمة بالمرح والحيوية. وفي هذا السياق، يحتضن ((مسرح زعبيل)) عرض ((رقصات العالم)) وذلك من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل، حيث سيستمتع الجمهور في دبي بمشاهدة شخصية وموهبة وإرث مصمّم الرقصات الروسي العالميّ ((إيغور مويسييف)) النابضة بالحياة.
تؤدي العرض فرقة ((باليه إيغور موييسيف)) التي أسسها ((إيغور مويسييف)) في العام 1937، وتشتهر بأسلوبها الذي يجمع بين الباليه الكلاسيكي والفولكلور الغني، ولقد قدّمت عروضها في أكثر من 70 مسرحاً في العالم، وحققت شهرة كبيرة وواسعة.
تتولّى ((إيلينا شيرباكوفا)) إدارة فرقة ((باليه إيغور مويسييف)) حالياً، مواصلةً بذلك مسار نجاحات العروض الحيوية والمبهرة. ويحتفي عرض ((رقصات العالم)) بالرقص كلغةٍ عالمية.
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