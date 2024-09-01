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«رقصات العالم» في دبي نوفمبر المقبل

9/1/2024 7:26:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستقطب دبي أبرز الفرق العالمية لتؤدي على أرضها إبداعات متفردة، موفرة لزوارها أجواء ترفيهية مفعمة بالمرح والحيوية. وفي هذا السياق، يحتضن ((مسرح زعبيل)) عرض ((رقصات العالم)) وذلك من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل، حيث سيستمتع الجمهور في دبي بمشاهدة شخصية وموهبة وإرث مصمّم الرقصات الروسي العالميّ ((إيغور مويسييف)) النابضة بالحياة.

تؤدي العرض فرقة ((باليه إيغور موييسيف)) التي أسسها ((إيغور مويسييف)) في العام 1937، وتشتهر بأسلوبها الذي يجمع بين الباليه الكلاسيكي والفولكلور الغني، ولقد قدّمت عروضها في أكثر من 70 مسرحاً في العالم، وحققت شهرة كبيرة وواسعة.

تتولّى ((إيلينا شيرباكوفا)) إدارة فرقة ((باليه إيغور مويسييف)) حالياً، مواصلةً بذلك مسار نجاحات العروض الحيوية والمبهرة. ويحتفي عرض ((رقصات العالم)) بالرقص كلغةٍ عالمية.

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